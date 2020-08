Come abbinare i quadretti (senza sembrare una tovaglia)

editato in: da

Quanto sono graziosi i quadretti? Eh lo so, non a tutte piacciono, perché il rischio è un po’ quello di assomigliare ad una tovaglietta da pic nic, come mi ha scritto Arianna! Eppure, il modo per indossare questa fantasia in modo grintoso c’è. Vediamo insieme qualche consiglio di look!

Come abbinare i quadretti: premessa

Come per tutte le fantasie, tenete presente questo: quadretti piccoli rimpiccioliscono, quadretti larghi e quadri allargano.Un’altra cosa: la fantasia tende ad attirare l’attenzione, quindi posizionatela sulla parte del corpo che è il vostro punto di forza. Orientatevi tenendo presente questi effetti ottici quando scegliete il vostro capo a quadretti preferito.

Come abbinare i quadretti: classico rivisitato

Come fare per rendere rock un classico? Sdrammatizzandolo. Osate tocchi grintosi, come pelle e denim, oppure accessori alternativi come borse mignon o mules che vedreste sotto ad un tailleur. Personalmente, adoro il mix con rafia e paglia, ma qui il rischio pic nic è dietro l’angolo, lo ammetto!

Come abbinare i quadretti: non solo i classici

I quadretti non esistono solo a fondo bianco in rosso, nero o blu: possono anche essere colorati! Qui il rischio pic nic è praticamente azzerato. Abbinate il resto dei vostri capi ai colori della fantasia, cercando però di non esagerare. Se siete in dubbio, rimanete su un massimo di tre colori in totale nel vostro look.

Come abbinare i quadretti: gli accessori

Per chi vuole cominciare ad indossare i quadretti, ma ancora non si sente pronta per l’acquisto di un abito, una blusa o un pantalone, allora l’ideale è partire dagli accessori. Una borsa, un cappellino o anche un paio di scarpe: saranno il focus del vostro look e vi aiuteranno a d abituarvi gradualmente a questa fantasia! Ho solo una raccomandazione: occhio perché i quadretti creano dipendenza!