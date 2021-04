Colour block: colore ai blocchi di partenza per la primavera

editato in: da

Il colore è il protagonista assoluto di ogni primavera e anche per il 2021 la tendenza lo conferma come re incontrastato non solo delle passerelle, ma anche dello street style! Vediamo insieme qualche coloratissima idea di look insieme a qualche suggerimento di shopping.

Colour block: sulle passerelle

Un po’ per il momento storico in cui stiamo vivendo, un po’ perché è proprio la stagione che lo chiama, le passerelle si sono riempite di colori luminosi. Da Chanel, a Sportmax, passando per Etro, Dior e Ferragamo, solo per citarne alcuni, il colore in modalità brillante e piena è stato il vero protagonista: gialli, rossi ciliegia, arancioni e verdi si sono visti un po’ ovunque.

Colour block: sullo street style

Lo street style ovviamente non si è fatto attendere: i colori luminosi hanno riempito a tinte vivaci anche i guardaroba delle influencers (basti pensare alla neomamma Chiara Ferragni, le cui ultime collezioni e look indossati anche dopo la nascita della piccola Vittoria sono super colorate e sgargianti).

Colour block: come abbinarlo

Il colore brillante non è proprio semplicissimo da abbinare: il mio suggerimento, per evitare di strafare, è quello di spezzarlo con colori neutri, come ad esempio il nero o il bianco a seconda che vogliate renderlo più luminoso o smorzarlo. Personalmente, trovo la scelta di accessori neri molto azzeccata e portabilissima.

Colour block: consigli di shopping

Un abito rosso intenso è l’ideale per voi se non volete passare inosservate: per idossarlo in modalità colour block, accostatelo ad altri pezzi brillanti, come una giacca corta rosa chewing gum.

Un pantalone dal taglio comodo in un giallo luminoso è sempre una buona idea, anche per portare in casa un po’ di buonumore. Abbinatelo ad una felpa nelle stesse tonalità di giallo oppure ad un verde acido.

Gli accessori nel look contano: se volete evitare il total look monocromo, spezzate con un pezzo in colore a contrasto. Rosa su rosso, verde su giallo, arancio sul blu.

Le calzature sono il modo più semplice per aggiungere colore al vostro look senza timore di esagerare! Un sandalo luminoso sarà perfetto anche con un look in denim o in nero e potrete utilizzarlo in diverse occasioni, non solo in modalità colour block.

E che dire di un paio di occhiali? Il modo più veloce per guardate la vita a colori! Se li volete in modalità colour block, sceglieteli con le lenti, anche specchiate, abbinate alla montatura, da preferire coloratissima e luminosa.