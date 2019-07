Cindy Bruna: ecco la mia pagella dei suoi look

editato in: da

Cindy Bruna è una delle donne più belle del mondo. Top model e angelo di Victoria’s Secret, ha senza dubbio un fisico perfetto. Non è sempre detto però che sappia valorizzarsi nel modo giusto… vediamo la mia pagella dei suoi look.

Cindy Bruna, la pagella del look: con il blazer dress

Prendere nota: il blazer dress (il suo è Maison Margiela) con stivale cuissardes (questi sono Saint Laurent) sta bene a chi ha gambe e proporzioni come le sue! Scherzi a parte, con un fisico così è difficile che qualcosa possa starle male, ma c’è da dire che il volume del blazer è molto morbido, forse troppo per la sua linea sottile. Con una cintura in vita sarebbe stato perfetto (lo so, sono puntigliosa!). Voto 8.

Cindy Bruna, la pagella del look: silver style

L’anfibio indossato con la gonna sta bene se avete caviglie e polpacci sottili, che è decisamente il caso di Cindy. Cosa boccio? La calza velata e quella specie di fiocco al collo. Too much: senza sarebbe stata perfetta. Voto 7.

Cindy Bruna, la pagella del look: con abitino e puffer jacket

Il motivo per cui su un abitino bianco e leggero (Almaz) a gamba nuda ci si debba mettere addirittura il piumino (Moncler) è un mistero, ma l’insieme funziona. Con gambe così, c’è anche da dire che il gioco è facile. Voto 8.

Cindy Bruna, la pagella del look: denim e fiocchi

Ahi ahi, a volte scivolano anche le top. Jeans a vita alta ok chiaro, top tutto a fiocchi e drappeggi color ocra… mi spiace ma non c’entra nulla. Peccato Cindy, bocciata: voto 5.

Cindy Bruna, la pagella del look: black and blue

Avete bisogno di uno spunto su come indossare nero e blu? Eccolo qui (altri ne trovate sul mio blog!): blazer nero oversize su minidress in denim scuro e sandalo con laccetto alla caviglia (super sottile, sia la caviglia che il laccetto). Agli occhi occhiale squadrato (i suoi sono Polaroid). Perfetta. Voto 9.