Sono grandi, carenatissimi, pesanti e un po’ military style… e soprattutto stanno spopolando sullo street style! Sono i chunky boots, ossia quegli stivali modello anfibio con una suola XXL, perfetti per le giornate di pioggia torrenziale o anche semplicemente per tenere i piedi al caldo! Ecco qualche idea di look per abbinarli in modo super glamour.

Chunky boots, ecco come indossare il nuovo trend autunnale: quali scegliere

Dal momento che si tratta di calzature decisamente strong e che puntano l’attenzione sulla parte inferiore della gambe, il mio suggerimento è quello di adattarli, nei limiti del possibile, alla vostra fisionomia. Quindi, se avete polpacci sottili, preferite modelli che li lasciano scoperti, in modo da evidenziarli.

Chunky boots, ecco come indossare il nuovo trend autunnale: con il tailleur

Che sia glitter o meno, il tailleur si accompagna molto bene agli stivali chunky, perché lo sdrammatizzano alla perfezione. In termini di colore, non sarei molto selettiva: sono talmente particolari, che potete metterli praticamente con quello che volete, perché il look risulta comunque un po’ sopra le righe. Mi permetto solo di darvi un consiglio: cercate di non mescolare troppo le sfumature, quindi evitate di metterne più du tre all’interno del vostro outfit.

Chunky boots, ecco come indossare il nuovo trend autunnale: con l’impermeabile

Dal momento che sono ideali da portare quando piove, abbinateli ad un impermeabile, magari colorato, in modo da far svoltare la giornata in modo positivo! Evitate, in questo caso il trench: è troppo “delicato”. Optate piuttosto per cerate e capi spalla XXL, he aggiungano grinta al vostro look.

Chunky boots, ecco come indossare il nuovo trend autunnale: con la gonna

Il modo migliore per indossarli se le gambe sono un vostro punto di forza! Indossati con collant coprenti, sono ideali con una gonna sopra al ginocchio, anche in fantasia o in tartan. Aggiungeteci un pull tricot ed ecco fatto: siete pronte per una guerriglia glamour!