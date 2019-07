Chiara Ferragni per Intimissimi: sarà un autunno inverno super sexy

editato in: da

Chiara Ferragni, trend setter e fashion icon, già ambassador del brand Intimissimi, lancia per il marchio veronese di biancheria intima anche la collezione autunno inverno. Tra pizzi e trasparenze, vediamo qualche piccola anticipazione in chiave lingerie per il prossimo autunno inverno.

Un autunno super sexy a tutta lingerie: colori a contrasto

Come per il modello di completo indossato da Chiara Ferragni, i colori a contrasto andranno forte, in particolare con dettagli fluo. Esattamente come per la moda, come abbiamo visto sulle passerelle della fashion week per il fall winter 2019/2020, in cui il neon si è visto moltissimo.

Un autunno super sexy a tutta lingerie: pizzi raffinati

I pizzi però non saranno solo super strong, ma anche delicati ed eleganti, a contrasto sì, ma in modo raffinato e seducente. Questo genere di lingerie colorata sta bene sotto un abbigliamento che ne riprenda la sfumatura, ma che non abbia trasparenze tali da svelare il bicolore. Ad esempio, un pull blu starò benissimo su questo reggiseno (ricordiamoci che stiamo parlando di autunno inverno!), meno invece una camicetta bianca, perchè il bicolore salterà all’occhio.

Un autunno super sexy a tutta lingerie: semplicità e tagli basic

A proposito di camicie bianche, la semplicità e i tagli basic, perfetti per l’appunto in caso di camicia, andranno alla grande, declinati in toni caldi e avvolgenti. Il meglio di questa lingerie è che non nasce da sola, ma molto spesso fa parte di una vera e propria collezione coordinata, che comprende anche l’homewear: per essere perfette sempre, anche quando siamo a casa!