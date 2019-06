editato in: da

Chiara Ferragni è una vera trasformista: sempre un look diverso, ma sempre fedele a se stessa e ai suoi look spesso colorati e particolarissimi. E’ vero, il suo guardaroba è firmatissimo, ma alcuni dei suoi look possono darci degli spunti utili per qualche occasione anche della nostra vita quotidiana di comuni mortali. Vediamoli insieme.

Chiara Ferragni, i suoi look easy da copiare: per una festa

Un abitino corto in tulle, magari senza strascico, è un’idea carina per una festa di compleanno o per un’occasione dove non sia previsto un dress code troppo formale. Ad una cerimonia ad esempio, un abito come questo sotto potrebbe andare bene, ma sarebbe necessario allungare l’orlo e coprire le spalle. Il rosa invece va benissimo, mentre il bianco, in caso di matrimoni ricordate che off limits (bianca è solo la sposa!).

Chiara Ferragni, i suoi look easy da copiare: per un’uscita estiva tra amiche

Un abitino in sangallo (che personalmente amo) con una stampa a fiori è delizioso e diventa subito più trendy se sdrammatizzato con ankle boots o anfibi, che lo rendono immediatamente più rock. L’accessorio colorato aggiunge il tocco in più. In questo caso è la borsa, ma potrebbe tranquillamente essere un paio di occhiali da diva.

Chiara Ferragni, i suoi look easy da copiare: per un pomeriggio sporty

Shorts e felpa? Ma certo che sì! Soprattutto se la felpa ha il cappuccio, in vero street style mood, e se si abbina il tutto a sneakers platform. A questo proposito, occhio a non esagerare con l’altezza della zeppa: tre o quattro centimetri vanno bene, di più rischia di diventare un po’ troppo (oltre al fatto che poi dovreste prestare attenzione a come camminate!).

Chiara Ferragni, i suoi look easy da copiare: per una serata rock mood

Il chiodo in pelle è sempre una scelta vincente! Se lo si abbina a pantaloni in pelle e a sneakers e t-shirt si ottiene un look easy a prova di serata informale. La borsa con dettagli fluo è l’accessorio che spezza il total black.