Chiara Ferragni e le microfantasie: la stampa mini conquista anche lei

Gli abitini dallo stile un po’ francese sono un passe partout estivo che resta delizioso a prescindere dalle mode: lo conferma anche Chiara Ferragni, che sul suo feed Instagram sfoggia una serie di capi leggeri ed estivi uno più grazioso dell’altro, che hanno come comune denominatore il fatto di avere una stampa in formato mini.

Chiara Ferragni e le microfantasie: Las Vegas

A Las Vegas, Chiara sfoggia un abitino con una microfantasia bianca su fondo blu. Il suo è molto corto, ma indubbiamente la fantasia si addice bene ad un look estivo da città, da completare con accessori bianchi per renderlo ancora più summer style. Andranno benissimo una ballerina o un paio di sneakers e, in mancanza di una Chanel 2.55, una semplice borsa in paglia sarà chicchissima lo stesso!

Chiara Ferragni e le microfantasie: a Roma

L’abitino con le ciliegie è delizioso! Se avete poco seno, potete metterlo tranquillamente in versione off the shoulders, altrimenti andrà benissimo anche con le maniche portate su sulla spalla. Per una fantasia così, un accessorio rosso è l’ideale, che sia la scarpa o la borsa. Volete staccare completamente? Allora provate con un altro tono forte, come il giallo.

Chiara Ferragni e le microfantasie: ad Amsterdam

Il look con gonnellina a fiori, giacca denim e sneakers platform è facilissimo da replicare, oltre che grazioso e non sopra le righe. Anche qui, come accessorio potete mettere una borsa in paglia, anche tonda, e sostituire le sneakers platform con un sandalo a piede nudo o delle ballerine. Per evitare troppi colori, l’ideale è aggiungere un top bianco. Un look del genere andrà benissimo anche in città oppure al mare, completato con la giacca in denim magari alla sera, quando fa più fresco. Siete calorose? Sostituite alla giacca una camicia e arrotolate le maniche: l’effetto sarà lo stesso!