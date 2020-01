Charlize Theron: la pagella dei suoi look da red carpet

editato in: da

Charlize Theron è oggettivamente bellissima, di una bellezza direi stellare: ha un fisico statuario, viso dai lineamenti regolari ed armoniosi… insomma, ha gioco davvero facile ! Eppure anche lei può sbagliare (oppure potrebbe fare meglio). Vediamo la mia personale pagella dei suoi ultimi look da red carpet.

Charlize Theron, la pagella dei suoi look: in nero e silver

Abito lungo con spacco vertiginoso (che si può tranquillamente permettere) nei toni dell’argento, smorzato dal nero del blazer che richiama la riga dell’abito. La collana riempie la scollatura super profonda in modo perfetto. Cos’è l’unica cosa che non va in questo look? Come sono acconciati i capelli: troppo appiattiti e schiacciati. Se li avesse portati in modo un po’ più sbarazzino sarebbe stata perfetta. Voto 8.

Charlize Theron, la pagella dei suoi look: mantella e tailleur

Un total look Dior che dire perfetto è riduttivo. Il colore caldo del completo si intona perfettamente alla mantella che rende il look elegante e attualissimo. L’envelope bag a mano e le décolleté nere semplicissime completano il look: ecco un esempio di quello che io intendo per “semplice con stile”: voto 9.

Charlize Theron, la pagella dei suoi look: silver e nero

Ancora nero e silver per Charlize, che anche stavolta non sbaglia. La gonna con il punto vita segnato dalla cintura sposta otticamente in alto il baricentro e allunga ancora di più la figura. Insomma, anche questa volta Charlize è perfetta… o quasi: cade di nuovo sui capelli! Quella ricrescita si poteva evitare… Voto 8.

Charlize Theron, la pagella dei suoi look: in verde

Ecco Charlize ai Golden Globe di quest’anno. Il taglio dell’abito come sempre è perfetto, ma qui quello che mi lascia perplessa è il verde, soprattutto abbinato al nero e con gioielli dai toni freddi. Non lo so, per me è un mix che non funziona. Peccato! Voto 7.