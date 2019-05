editato in: da

Il cerchietto è l’ultimo must have delle fashion influencers: da Chiara Ferragni a Caroline Daur, hanno tutte provato il modello XXL proposto da Prada nella collezione Primavera Estate 2019. Non c’è che dire: con un accessorio così, il look diventa immediatamente d’effetto!

Cerchietto, il fashion trend è sceglierlo XXL: a chi sta bene

Il cerchietto XXL, come quello visto nelle sfilate di Prada, è ideale sui viso lunghi o ovali, oppure a chi ha la mascelle spigolosa, perché ne equilibra le forme. Viceversa, i visi tondi risulteranno ancora più tondeggianti. Inoltre, è preferibile che la fronte sia ampia, o, in alternativa, si può optare per una frangetta per suggerirne l’idea, in modo da rendere il viso più armonioso.

Cerchietto, il fashion trend è sceglierlo XXL: raso

Quello più visto è senza dubbio quello in velluto o in raso, da scegliere in colore a contrasto rispetto all’outfit e da indossare con i capelli sciolti. Il mio suggerimento è quello di evitare orecchini troppo vistosi: dal momento che il cerchietto è già XXL, il rischio è quello di appesantire il look.

Cerchietto, il fashion trend è sceglierlo XXL: studs

Con borchie e borchiette è il modello perfetto per chi ha un’anima rock nascosta da quella bon ton! Il cerchietto con le borchie in versione XXL è perfetto con un look easy chic in jeans, blazer e t-shirt, per aggiungere all’insieme un tocco di grinta in più. Ai piedi, piuttosto di biker e anfibi, meglio un paio di stringate.

Cerchietto, il fashion trend è sceglierlo XXL: déco

Per le più romantiche, l’ideale è la versione déco, impreziosita da maxi paillettes, fiocchi e cristalli, in colori neutri ed elegantissimi. Da indossare anche se avete i capelli cortissimi e da portare come se fosse una corona e voi delle moderne zarine!