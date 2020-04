editato in: da

La tuta, indumento che ultimamente stiamo portando alla grandissima tra le mura domestiche, è una grande amica dello street style… e delle celebrities! Ecco qui alcune di loro con la tuta: chi sarà la più glam?

Celebrities in tuta, chi la porta meglio: Gigi Hadid

Tuta color salmone abbinata alle trainers, occhiale ovale dalla montatura gold abbinato alle collane, canotta nera che sbuca abbinata al calzettone…mmmh, Gigi Hadid non mi convince: troppi abbinamenti non precisamente azzeccatissimi, troppa “premeditazione”. Gigi, ti preferiamo in versione casual chic!

Celebrities in tuta, chi la porta meglio: Alessandra Ambrosio #1

Tuta color mattone, capelli sciolti e allure da diva che ne sa! Vi faccio notare un dettaglio: la divina Alessandra Ambrosio, angelo di Victoria’s secret e quindi detentrice di un fisico pressoché statuario, non ha proprio il baricentro altissimo, ossia non è dotata di gambe formidabilmente lunghe come tante altre sue colleghe. E allora lei che fa? Le allunga otticamente, scegliendo un paio di pantaloni a vita alta e indossandoci sopra un felpa corta, in modo da mettere in evidenza il punto vita. Furba eh?

Celebrities in tuta, chi la porta meglio: Alessandra Ambrosio #2

Guardate la differenza in questa seconda foto di Alessandra: vedete come il busto sembra molto più lungo rispetto alla foto sopra a discapito delle gambe? Decisamente la preferisco con la tuta color mattone!

Celebrities in tuta, chi la porta meglio: Bella Hadid

L’altra delle due sorelle Hadid, Bella, sceglie il bluette per la sua tuta: scelta direi azzeccata e colore che la valorizza molto. Bene anche le trainers bianche: look dal gusto anni ’80 e quindi super attuale!

Celebrities in tuta, chi la porta meglio: Katie Holmes

Anche Katie Holmes ha baricentro basso: lei ha corretto otticamente la figura legando in vita la felpa della tuta. Mossa azzeccata, peccato solo la monocromia dell’insieme: una t-shirt bianca l’avrebbe fatta risaltare di più!