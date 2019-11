Caterina Balivo: ecco la pagella dei suoi look!

editato in: da

Caterina Balivo è senza dubbio una di quelle che sono state aiutate da Madre Natura: fisico asciutto e lineamenti eleganti, decisamente non ha particolari problemi per scegliere cosa mettere, perché le sta bene praticamente tutto! A volte però anche lei potrebbe far meglio. Vediamo insieme la mia pagella dei suoi look (sapete che io sono la signorina Precisetti!).

Caterina Balivo, pagella del look: alla Festa del Cinema di Roma

Questo abito bordeaux ha un taglio che addosso a Caterina sta d’incanto: le mette ben in evidenza la linea delle spalle, un suo punto di forza, senza fasciare troppo il seno. L’unica cosa che non capisco è il colore della clutch: è bellissima, ma non ci azzecca con l’abito. Avrei optato per un metal. Voto 8.

Caterina Balivo, pagella del look: in minidress in fantasia

Dunque: l’abitino è carino, ma ha un taglio dritto e su di lei ha un effetto poco femminile. Sarebbe bastato segnare il punto vita in modo morbido, anche con una cinturina sottile che riprendesse il colore dei sandali (bellissimi!). Mmmm, non mi ha convinto. Voto 6.

Caterina Balivo, pagella del look: in lilla

Qui Caterina ha messo in evidenza il punto vita, ma nel punto sbagliato: è troppo alto, quasi un impero, che, sulla sua fisionomia in cui il punto vita è poco segnato, fa l’effetto di allargare la figura. Anche la scollatura non valorizza il décolleté. Inoltre, la scarpa e la borsa silver non riprendono il dettaglio dorato dell’abito e rimangono a sè. Avrebbe potuto far meglio. Voto 5.

Caterina Balivo, pagella del look: con ecopelliccia e jeans

Un look grintoso che non mi dispiace affatto! Ci sono solo una paio di cose che potevano essere migliorate: il colore del jeans, se fosse stato di un blu più scuro e carico avrebbe fatto risaltare al meglio la tonalità accesa dell’ecopelliccia bordeaux (che mi piace un sacco!). Se l’orlo poi fosse stato accorciato anche solo un centimetro, tutta la figura sarebbe risultata più ariosa. Voto 8.