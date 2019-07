Caroline De Maigret: bella e di classe, una vera icona di stile

editato in: da

In questo post ci saranno tante immagini, ma quando si parla di un’icona di stile vera com’è Caroline De Maigret, non si smetterebbe mai di guardare e analizzare in ogni dettaglio ciascuno dei suoi Look. Ex modella classe 1975, Caroline è stata musa di Chanel e ha una bellezza e una classe tipicamente francese, fatta di poco trucco, zero ritocchi e tanto, tantissimo charme.

Caroline De Maigret: alla sfilata Chanel

Ovviamente in total look Chanel (ma avrebbe lo stesso stile impeccabile anche se fosse vestita di nulla), con un blazer blu che promette di essere un vero must have per l’autunno inverno.

Caroline De Maigret: ad un evento a Parigi

Sottotitolo alla foto: come abbinare il tweed con classe. Bianco e nero, pochi fronzoli, pochissimi pezzi e assolutamente perfetti. Quello che mi piace di più? I capelli che non sembrano affatto acconciati e il trucco super naturale.

Caroline De Maigret: in verde

Per sfatare il mito che per avere classe bisogna sempre vestirsi di scuro, ecco qui la prova del contrario: Caroline, con il suo blazer verde Blaze Milano, occhiali Chanel e borsa The Volon è assolutamente perfetta. Il modello da prendere come riferimento per indossare un colore forte e smorzarlo con stile.

Caroline De Maigret: in viaggio

Poteva non essere perfetta anche in aeroporto? Jeans, t-shirt bianca. blazer, stringate e borsa da giorno: praticamente un compendio di tutto quello che per me è indispensabile nel guardaroba. Da appendere all’anta dell’armadio.

Caroline De Maigret: con le sneakers

Altro esempio di classe effortless: blazer su blusa e pantaloni neri e ai piedi sneakers bianche che spezzano il tutto e lo rendono più facile e portabile. Il dettaglio a cui fare attenzione? Il reggiseno che si intravede appena.

Caroline De Maigret: nei toni del beige

Con una città come Parigi da usare come photocall sicuramente tutte le foto rendono meglio, ma c’è da dire che la protagonista riesce impeccabile sempre! Ecco qui un look nei toni del beige e del cammello, da usare come spunto per l’autunno inverno. Il tocco in più? La stringata bordeaux. Classy chic.