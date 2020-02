editato in: da

Il cardigan è il classico capo comfy, che ci fa stare comode e che è tutto tranne che old style: lo dicono le influencers, prima tra tutte la Chiara nazionale, che lo indossa spesso e volentieri (basta dare un’occhiata ai suoi look Instagram). Ecco qui qualche idea su come fare per indossare in modo super trendy e per nulla âgée!

Cardigan, come svecchiare un classico: grinta innanzitutto

Niente collettoni di pizzo, gonnelline, slingback, niente di lezioso: via libera ad anfibi, sciarpe tricot, stringate in stile college, minigonne in denim, da portare con camicie tagliate a uomo, magari oversize. Prendete spunto da Chiara Ferragni, nella foto sotto: look preppy ma con grinta!

Cardigan, come svecchiare un classico: American college

Un look che mi piace tantissimo e che strizza l’occhio agli outfit in stile college americano degli anni Cinquanta, ma anche Settanta e Ottanta. L’unica regola da seguire? Il cardigan deve essere oversize, come se l’aveste appena rubato dall’armadio del fidanzato!

Cardigan, come svecchiare un classico: in fantasia

Se non vi va l’idea della tinta unita, la fantasia andrà benissimo: riprendetela con uno dei capi del vostro outfit e, ma come sempre evitate di fare troppa confusione tra le varie nuances. Se volete dare al cardigan il maggior risalto possibile, fate in modo che sia quest’ultimo ad essere il pezzo forte del look, mantenendo gli altri pezzi un po’ più low profile.

Cardigan, come svecchiare un classico: idee prêt-à-porter