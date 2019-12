Capodanno in piazza, ecco tutti i look col botto!

editato in: da

L’ultimo dell’anno è un giorno speciale da festeggiare insieme alle persone più care. C’è chi si organizza per il classico Cenone, altri però, preferiscono scendere in piazza. Le idee per il look di Capodanno sono infinite, in questo articolo vogliamo porre l’attenzione sull’outfit per l’esterno, per passare questo giorno speciale all’aperto, magari nel centro di una bella città, circondati dalle persone più care, ma anche da tanti sconosciuti.

Attente al freddo

Come dicevamo, se prevedete di uscire all’aperto ricordatevi di portare con voi un cappotto pesante, la notte le temperature scenderanno di molto. Naturalmente non deve essere un cappotto qualsiasi, ma speciale e d’effetto. Belli e caldi sono i famosi Teddy Bear, una vera pelliccia eco ma morbida sulla pelle. Le varianti di colore sono tante: nero, cammello, blu, verde, ma per Capodanno possiamo anche osare con il rosso!

Dopo il cenone

In Piazza possiamo andare anche dopo il cenone, allora dobbiamo abbinare un bel vestitino per l’interno a qualcosa di coprente adatto all’esterno.

Se dopo aver mangiato avete in programma di andare nella piazza della vostra città a festeggiare tra concerti e fuochi d’artificio, bisogna attrezzarsi, perché le temperature sono e artiche!

Il vostro look di Capodanno dovrà tenervi al caldo ma senza rinunciare in alcun modo all’eleganza. Indossate una gonna, ma scegliete dei collant di lana o cashmere che terranno le gambe caldissime. Abbinate al vestitino che più vi piace, un golfino possibilmente di cashmere o di lana merino. Infine un bel cappotto e una sciarpa di lana extra large che avvolga il vostro collo e le vostre spalle. Indossate degli stivaletti comodi, ma con il tacco, un cappellino di lana molto chic e non dimenticate assolutamente i guanti!

Per le più sportive

Per chi non vuole rinunciare alla comodità, ma con stile, c’è l’immancabile maglione a venirci in soccorso. Possiamo abbinarlo a dei comodi jeans da indossare con delle sneakers, o se siete molto freddolose, degli stivali, anche in pelliccia rigorosamente eco. Per chi non è abituato, è meglio evitare i tacchi alti: le strade sfortunatamente non sempre hanno un suolo stabile e si rischia di inciampare! Come capospalla potete scegliere una bellissima eco-pelliccia, per stare ancora più caldi, meglio se provvista di cappuccio. Cercate di usare un cappotto che arrivi al ginocchio, in questo caso riuscirete a coprirvi meglio. Se siete amanti dell’eleganza, potete optare per un cappotto di lana lungo, con la cintura in vita. Immancabili il trio cappello, sciarpa e guanti. Sul cappello in particolare, a Capodanno potete osare quanto volete.