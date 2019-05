editato in: da

Il Festival di Cannes è ormai quasi alla fine, quindi penso di potermi esprimere sulla mia personalissima pagella dei best look del red carpet di quest’anno. Sono sincera, i look davvero belli per me sono stati pochi: per la maggior parte degli outfit è stato tutto un tripudio di tulle, scollature e spacchi vertiginosi che non mi hanno convinta… Quindi ecco qui la mia pagella del look per Cannes 2019!

Cannes 2019, i best look del red carpet: Julianne Moore in Dior

Oltre a Izabel Goulart in tailleur luccicante Zuhair Murad, la palma dello stile quest’anno per me va incondizionatamente a questo look strepitoso di Julianne Moore: la linea scivolata e semplicissima, il colore perfetto per la sua carnagione, i gioielli Chopard meravigliosi ma non “too much”, per me l’hanno incoronata regina del red carpet di tutta l’edizione 2019. Voto 10.

Cannes 2019, i best look del red carpet: Marica Pellegrinelli in Etro

Un esempio di quando basta poco per creare un outfit d’effetto senza bisogno di scollarsi o scosciarsi troppo: Marica Pellegrinelli in questo abito viola di Etro è elegante e bellissima, senza strafare. Voto 9.

Cannes 2019, i best look del red carpet: Marta Hunt in Stella McCartney

La super top model di Victoria’s Secret Martha Hunt è meravigliosa in questo abito monospalla di Stella McCartney. C’è da dire che un abito del genere lo può indossare solo una con il fisico statuario come il suo…ma anche lei ha saputo dosare l’orlo cortissimo bilanciandolo con una scollatura meno appariscente. Voto 8.

Cannes 2019, i best look del red carpet: Elsa Hosk in Etro

Elsa Hosk ha indossato una creazione Etro, citazione dell’abito indossato da Lauren Hutton alla cerimonia degli Oscar nel 1975. Anche se la sfumatura è un po’ arcobaleno, il taglio è elegantissimo, pulito e semplice e lei lo completa alla perfezione con gioielli non eccessivi e trucco e parrucco perfetti. Voto 8.

Cannes 2019, i best look del red carpet: Selena Gomez in Luis Vuitton

A differenza del look indossato sul red carpet, questo secondo abito firmato Luis Vuitton valorizza molto di più Selena Gomez. Sandali, gioielli, trucco e acconciatura sono azzecatissimi. Brava! Voto 8.