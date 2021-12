Bottoni doppi e doppio stile: ecco come abbinare il blazer doppiopetto...

Il blazer doppiopetto è un capo molto elegante, che però, se indossato nel modo giusto, può diventare facile e addirittura casual: vediamo qualche consiglio pratico su come portarlo con stile!

Come abbinare il blazer doppiopetto: a chi sta bene

Il doppio bottone ha l’effetto immediato di allargare otticamente la figura. Questo fa sì che non sia il capo ideale per chi ha seno o addome importanti. Se in più il blazer è costruito in modo sfiancato, la situazione è ancora più complicata: come fare per risolverla? Semplice: lasciatelo aperto. Anche se la sua struttura è molto raffinata quando è chiuso, piuttosto che fasciare il seno o il punto vita, meglio lasciarlo aperto e dare aria e spazio alla figura! Se invece avete torace sottile o seno minuto, questo capo sarà perfetto per voi, perché, specie se le spalle sono ben strutturate, vi aiuterà a dare corpo alla figura.

Come abbinare il blazer doppiopetto: in fantasia

Se la parte superiore del corpo è il vostro punto di forza, potete puntare sulle fantasie, come fa Caroline De Maigret nella foto sotto: un bel gessato, anche con una riga bold e bottoni dorati sarà perfetto per allungare la figura e renderla slanciata e femminile. Potete completare il look con pantaloni bootcut e un filo di tacco, ma anche con jeans dal taglio asciutto e un paio di sneakers per un look più casual.

Come abbinare il blazer doppiopetto: con la camicia

Blazer doppiopetto e camicia sono una coppia ad alto tasso rischio “vecchia zia”. Per evitarlo, abbinate accessori cool come una borsa colorata, magari grande, oppure paio di kombat boots. Anche un cerchietto coloratissimo o gioielli XXL possono fare al caso.

Come abbinare il blazer doppiopetto: in versione easy

Come tutti i capi strutturati, il modo migliore per renderlo easy è quello di decontestualizzarlo e alleggerirlo. Portatelo con una t-shirt basic, bianca (che va sempre bene) o colorata, jeans o pantaloni dal taglio asciutto e un paio di scarpe basse. Possono essere mocassini, stringate o anche Mary Jane a tacco basso.

Come abbinare il blazer doppiopetto: in versione cappa

I capi a doppiopetto non sono solo i blazer: esistono anche le cappe, che sono elegantissime e che potete portare anche sopra ad un piumino centogrammi in inverno, per aggiungere un tocco stiloso, combinazione ideale per voi se avete addome o seno morbido e gambe sottili.