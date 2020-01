Bottega Veneta: la pre fall 2020 è un tributo alle forme e al colore

editato in: da

La collezione Pre Fall 2020 rappresenta attitudine, forma e colore. Questa è la definizione più calzante che possiamo dare ad una collezione tutta da gustare, quasi come un film.

I colori sono assolutamente audaci per evocarci un piacere istantaneo che parte dagli occhi, per coinvolgere poi tutti i sensi. Guardiamo questi abiti e poi chiudiamo gli occhi: a cosa ci fanno pensare?

Come in un flusso di coscienza noi sentiamo la frescura invitante di una piscina, lo ‘scoppio’ gratificante del bubble gum, lardore di labbra tinte rosso intenso e il nero dell’inchiostro che diventa una tempesta selvaggia di sensi e desideri.

I cappotti e i giacconi neri o declinati in una sfumatura meravigliosa di turchese, nascondono morbidi e caldi abiti esaltati da accessori che toccano la pelle con freddo del metallo ed il calore delle paillette a contatto con il nostro corpo, per un brivido di piacere ed eleganza.

Tessuti

Il pellame duttile e il nylon impalpabile offrono un’elevata disinvoltura e comfort che invitano a prendere la vita con naturalezza. I materiali manifestano una tensione tra forza e vulnerabilità. Sono morbidi, delicati e spiccatamente resistenti. L’originalità è anche tecnica, una innovazione che costituisce l’anima di ogni singolo pezzo.

Colori

Possiamo definirlo un autentico viaggio quello che facciamo attraverso la palette dei colori: si parte dalle sfumature frizzanti dei sorbetti per arrivare ai toni caldi della melassa e rimanere incantati dall’esplosione che appare ai nostri occhi di nuance che si confondono tra il gesso e lo stucco.

Forme

Evolvono le forme intrecciate, avvolgenti. Ritornano le frange che coprono e scoprono scorci di nudità che celebrano la sensualità e la lussuria, per una donna forte, sicura, libera.

Assoluto trend anche del prossimo anno, la potenza degli stivali è caratterizzata da suole colorate e dall’emblematico Intrecciato della maison che vive una nuova identità ribelle nel prêt-à-porter.

Diretta. Audace e decisa. Elevata al minimalismo. La collezione Pre Fall 2020 celebra l’heritage della Maison reso attuale. Tutto questo è Bottega Veneta, per un guardaroba utopistico e sublime, da indossare tutti i giorni.