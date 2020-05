editato in: da

Mi piace tantissimo il blazer, ma non so mai come metterlo. Mi dai qualche spunto?

Il blazer è il classico capo che normalmente si inserisce tra i must have da avere nel guardaroba, in particolare quello blu: vediamo qualche idea su come indossarlo con stile.

Blazer, idee su come indossarlo con stile: premessa

Non ci crederete, ma io non ho un blazer blu. Quanto non vuol dire che io non lo consigli spesso e volentieri alle ragazze e alle anta girls che si rivolgono a me per la consulenza d’immagine, ma, come tutti i capi d’abbigliamento, non sempre è adatto a chi lo indossa! Tradotto in parole povere: anche se un capo è un must have, non è detto che sia adatto allo stile di tutte! Quindi, se vi piace questo genere di giacca, scegliete quella più adatta a voi, sia come taglio che come tessuto e colore.

Blazer, idee su come indossarlo con stile: colorato

Il blazer colorato è senza dubbio una scelta estrosa e particolare, che a me personalmente piace molto. Potete metterlo abbinato ai pantaloni, ma, in questo caso, per evitare l’effetto un po’ âgée che potrebbe risultarne, vi consiglio di spezzare con una t-shirt al posto della camicia e di indossare scarpe basse, anche sneakers o stringate.

Blazer, idee su come indossarlo con stile: con i bermuda

Una bella idea da mezza stagione è l’abbinamento bermuda e blazer: potete aggiungere gioielli dorati per rendere il look più attuale e glamour. In questo caso, oltre alla t-shirt, potete indossare anche una camicia.

Blazer, idee su come indossarlo con stile: preppy style

Il blazer è un capo che si presta molto bene per ottenere uno stile all’inglese: sceglietelo in principe di Galles, oppure in tweed e abbinatelo a pantaloni dal taglio asciutto e a mocassini da portare con il calzettino alla caviglia. Se volete un vero look preppy, allora preferite una camicia bianca, altrimenti andrà benissimo anche una t-shirt. Renderà tutto il look più fresco.