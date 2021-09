Il blazer è un capo che porteremo tantissimo questo autunno: è un evergreen, rende immediatamente elegante qualsiasi look e poi, diciamocelo, ci piace un sacco! Ecco qui di seguito qualche idea su come portarlo con stile per un autunno super cool.

Blazer, come lo porteremo questo autunno: sopra capi coloratissimi

Sapete che sono una grande sostenitrice dell’acquistare meno e meglio, quindi va da sé che un capo facile da abbinare o di un colore che ta potenzialmente bene con tutto è una scelta decisamente vincente. Lo portate più spesso e ne ammortizzate il costo, nel senso che vale la pena investire in un pezzo di qualità da mettere molte volte e con outfit diversi. A questo proposito, un blazer in un colore basic, come nero, blu o grigio scuro, sarà perfetto anche per rendere più portabile una camicia coloratissima o per ammorbidire i toni ruggenti di una borsa animalier.

Blazer, come lo porteremo questo autunno: a pelle

Il blazer portato a pelle, cioè senza niente sotto, come se fosse un maglione, è super cool! Se volete evitare di doverlo portare in tintoria ogni settimana, metteteci sotto una paglia a mezza manica sottilissima in cotone o viscosa e, in inverno, in lana e seta. In questo modo eviterete di sudarci dentro e impuzzolentirlo, soprattutto se la fodera interna non è in tessuto naturale (spesso sono in poliestere, ahimè).

Blazer, come lo porteremo questo autunno: sopra all’abito aderente

Un blazer dal taglio over sarà perfetto sopra ad un abito aderente e fasciante, in modo tale da evitare che si noti se l’abito vi segna. Portatelo aperto e aggiungete accessori minimal.

Blazer, come lo porteremo questo autunno: sopra il top estivo

Se volete far durare il vostro top estivo almeno fino ad autunno inoltrato, metteteci sopra un blazer! Se il taglio è over, starà ancora meglio. Potete abbinare un paio di pantaloni coordinati, come se fosse un tailleur, e accessori piccoli e coloratissimi.

Blazer, come lo porteremo questo autunno: con gambe nude e stivali

Se le gambe sono il vostro punto di forza, potete mettere il vostro blazer, preferibilmente over, sopra ad una camicia bianca e ad una mini o un paio di shorts. Ai piedi, gli stivali saranno perfetti! i texani la faranno ancora da padrone, ma potete mettere anche un paio di stivali da cavallerizza: saranno un vero must have!