Bianco e nero: consigli di stile e di shopping!

Il bianco e il nero insieme sono una coppia che non stanca mai e con cui, diciamocelo, a parte rare eccezioni, non si sbaglia mai. Noioso, dite? Non sempre! Dipende da quali sono i capi che scegliamo per il nostro look in black and white e da come li abbiniamo. Ecco qualche idea di look per voi e qualche consiglio di shopping!

Bianco e nero: consigli di stile

L’abbiamo visto sulle passerelle in tutte le salse: il bianco e il nero non manca mai. Ci sono addirittura dei brand, come Chanel, che hanno fatto di questa coppia di colori il loro simbolo. Personalmente amo il look in bianco e nero, ma, se trovate che la combo vi spenga troppo, potete aggiungere un accessorio colorato. Il principe in questo caso è il rosso, ma anche il rosa è un bellissimo accostamento (a me piace molto) e perfino il giallo.

Bianco e nero: idee di look

Il bianco e il nero sono una combinazione facile anche quando si tratta di fantasie: non sono colori squillanti, quindi, chi vuole approcciarsi al mondo delle stampe può cominciare facilmente con loro. I pois e le righe sono un’ottima alternativa.

Anche in un contesto professionale, bianco e nero si prestano molto: indossate il bianco sulla parte del corpo che ritenete essere il vostro punto di forza.

Bianco e nero: consigli di shopping

Una blusa a righe è un’ottima idea per aggiungere un po’ di grinta ad un look business. Potete portarla con sopra un blazer e con un pantalone a sigaretta, ma nulla vi vieta di indossare un jeans bianco in caso di casual Friday.

Un gilet bianco caldo con un fiore stampato nei toni del bianco e del nero? Se volete mantenere i toni del bianco e del nero, optate per un abbinamento in nero, perché lo stesso punto di bianco forse sarebbe difficile da recuperare.

Una t-shirt marinière rivisitata in black and white con un inserto metallico: un look sportivo e grintoso!

E per chi ama vestire abbinando i colori dalla testa ai piedi, non possono mancare gli occhiali: montatura nera e dettaglio del frontale in trasparenza.