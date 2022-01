Bianco d’inverno: idee di look

Il bianco è un colore meraviglioso d’inverno: spesso non lo si indossa perché lo si associa erroneamente solo all’estate. Al contrario, invece, il bianco è bellissimo anche nei mesi più freddi, anche in versione total look, perché aggiunge un tocco molto raffinato e chic!

Look total white invernali: casual

Maglia tricot e pantalone ampio, dal cropped al palazzo: ecco un binomio che in versione total white funziona benissimo! personalmente mi piace anche l’idea di aggiungere una camicia bianca, per rendere l’insieme più sofisticato. Se volete aggiungere un tocco di colore, fatelo con gli accessori: una borsa spiritosa, oppure un paio di scarpe bicolore. Non dimenticate che anche il make up gioca la sua parte: rossetto o smalto rosso sono il dettaglio glam!

Look total white invernali: sportivo

Il look in bianco è perfetto anche in versione sportiva. Mixate una tuta dal gusto street style e rilassato ad un gilet imbottito, oppure ad un piumino oversize e completate l’insieme con un paio di sneakers. Possono essere chunky, oppure un classico intramontabile come le Stan Smith, o ancora un modello trendy come le Air Jordan.

Look total white invernali: glam

Nelle giornate meno fredde, potete aggiungere il dettaglio super glam al vostro look indossando un cappotto bianco o un impermeabile imbottito. Se volete completare l’insieme spezzando il tutto, potete mettere accessori in un atro colore, come marrone testa di moro, caramello oppure nero.

Look total white invernali: trendy

Il look più trendy in total white? Quello con la pelliccia, rigorosamente eco, ovviamente. L’accessorio giusto per un outfit così è un paio di calzature che sdrammatizzano l’insieme: kombat boots, sneakers chunky, una it bag oversize, rigorosamente bianca, magari in pelle intrecciata. Se siete freddolose, il cappello giusto è un bel beanie candido, con o senza pom pom!