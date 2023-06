Beyoncè regina in oro con la borsa iconica, ma commette l’errore peggiore

Fonte: IPA Beyoncé, look spaziali per il gran ritorno sul palco

Tra le sfilate menswear più attese di ieri quella firmata da Pharrell Williams: la sua prima passerella per Louis Vuitton, è stata la più acclamata di tutto il panorama della moda.

Proprio per questo motivo a Parigi sono atterrate le più grandi star internazionali che, oltre a presenziare all’ormai consueta e storica apertura della Settimana della Moda maschile, hanno anche riempito la platea del red carpet dello stilista icona di Virginia Beach, in segno di amicizia e supporto alla prima sfilata del direttore creativo nonché icona di cultura, per Louis Vuitton Men a Pont Neuf di Parigi.

Un debutto da capogiro e una passerella d’oro colma di star, approdate dalla Senna alla parata show tramite bateau mouche.

Tra le star in prima fila più attese e più fotografate anche Beyoncé insieme a suo marito Jay Z, che solitamente non sono propensi ad apparire in eventi mondani.

Beyoncé, ape regina alla sfilata di Pharrell Williams

Le apparizioni di Beyoncé alle sfilate di moda sono davvero rare, ma questa volta, in via del tutto eccezionale, la cantante ha presenziato all’evento di Pharrell Williams, in debutto per Louis Vuitton. Insieme a lei, anche suo marito Jay-Z per scoprire in esclusiva, capo dopo capo, la nuova linea uomo di Louis Vuitton.

Per l’evento, spettacolo nello spettacolo, Beyoncé, in tour mondiale con Renaissance, ha scelto un look giallo dorato firmato Louis Vuitton con personalizzazione di Pharrell Williams.

Quando Beyoncè, al braccio del marito Jay-Z ha fatto il suo sontuoso ingresso, in passerella si è scatenato un pandemonio, con reporter e fotografi che li inseguivano tra flash e microfoni in ogni dove.

La coppia più attesa si è poi seduta in prima fila al fianco di star del calibro di Rihanna, Lenny Kravitz, Naomi Campbell e molti altri.

Fonte: IPA

Dal completo dorato agli accessori svafillanti, il look di Beyoncé alla Parigi Fashion Week

L’elegantissimo e sfavillante abito a kimono giallo oro di Beyoncè è stato completato da altrettanti accessori, che non sono certo passati inosservati. La cantante infatti indossava dei giganteschi occhiali scuri e l’iconica borsa Monogram, simbolo della Maison LV, tempestata di perle. Ai piedi un elegantissimo paio di sandali con cinturino: peccato, però, che la lunghezza dell’abito a kimono non ne abbia fatto risaltare la totale bellezza, se non in quei rari momenti in cui Beyoncè ha posato per qualche foto, mostrando il lato del vestito con spacco dal quale riuscivano ad emergere i suoi preziosi sandali di tendenza.

La moltitudine di anelli in vista sulle mani della cantante ha parzialmente risolto il fattore piede nascosto. Ad impreziosire il decolletè, una luccicante collana girocollo in diamanti.

Fonte: IPA

Gli occhiali più grandi mai visti ad un evento notturno

Il senso della moda per Beyoncé è talmente grande che probabilmente si estende sino al suo gusto per gli accessori che completano i suoi cangianti look.

Alla Parigi Fashion Week la cantante è stata avvistata alla sfilata maschile di Louis Vuitton con indosso gli occhiali da sole più grandi mai visti prima ad un evento notturno. La regina del pop, così come ha nascosto i piedi indossando il lungo Kimono giallo, ha replicato con il viso, per metà celato dai giganteschi occhiali da sole neri.

Per quanto riguarda l’acconciatura, invece, è risultata la stessa che Beyoncè ha sfoggiato nel suo tour mondiale Renaissance, ossia capelli lisci con riga centrale. A completare il look, un tocco di luce in viso con un gloss per labbra rosa lucido.

Fonte: IPA