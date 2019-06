Bella Thorne: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Bella Thorne, attrice e cantante classe 1997, ha un bel viso e un fisico formoso ma ben proporzionato. Decisamente ama vestirsi a colori, ma è sempre in grado di valorizzarsi con quello che sceglie di indossare? Vediamolo insieme.

Bella Thorne, la pagella dei suoi look: in shorts

In questo look c’è un po’ di confusione, o meglio, di indecisione. Il rosa della t-shirt non si abbina bene a quello degli shorts e delle scarpe. Un paio di pantaloncini in denim sarebbero stati perfetti. Gli shorts stile gym con le pumps fanno un po’ a pugni: sarebbe stata meglio una sneaker alta alla caviglia. La pochette bianca a mano non basta ad equilibrare l’insieme dei colori. Insomma, i singoli pezzi vanno anche bene, ma messi tutti insieme non funzionano. Voto 5.

Bella Thorne, la pagella dei suoi look: in rosa

Qui siamo sempre in rosa, ma andiamo meglio. L’occhiale da diva coperto di strass poi mi piace moltissimo. Unica nota stonata: il pantalone in velluto, che fa un po’ inverno. Sarebbe bastato un paio di semplicissimi jeans, anche ripped e il look sarebbe stato promosso a pieni voti! Voto 8.

Bella Thorne, la pagella dei suoi look: zebrata

Dunque, qui la scelta dei colori e dei tagli è azzeccata, ma per il mio gusto uno zebrato cangiante su una ragazza così giovane è un po’ eccessivo, la invecchia. Bella alleggerisce tutto con l’occhiale tondo e super sbarazzino, ma il look non mi convince al 100%. Voto 7.

Bella Thorne, la pagella dei suoi look: total red

Come si suol dire: “nel dubbio, vestiti di rosso!”. Beh, Bella lo ha preso alla lettera! Questo colore non le sta male, anzi, fa risaltare la sua carnagione. Di certo non è un look da copiare per un outfit da tutti i giorni, ma su di lei funziona. Bello anche il sandalo con plateau in velluto. Voto 7.