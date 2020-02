Bella Hadid e Kaia Gerber per Michael Kors

editato in: da

La collezione Michael Kors per l’autunno 2020 è la combinazione vincente tra glamour e comfort.

Lo stilista americano ha trasformato l’American Stock Exchange, l’edificio della Borsa di New York a Manhattan, in una casa di campagna in legno. Un contrasto suggestivo dove classicità, eleganza ed estetica folk hanno dato vita a creazioni dal mood urban caratterizzate da avvolgenti toni caldi.

Un fashion show celebrato dalla musica country dell’artista Orville Peck.

In prima fila non potevano mancare le attrici Blake Lively, Julia Louis-Dreyfus e Issa Rae e l’editore di Vogue Anna Wintour. A sfilare in passerella le top del momento Bella Hadid e Kaia Gerber.

La collezione autunno-inverno Michael Kors scommette su stampe mucca, colori intensi e tessuti luminosi, uno stile accogliente e glamour allo stesso tempo.

Comfort e raffinatezza per passare inosservati nella grande città: collo alto, cappe svolazzanti e lunghi abiti in maglia hanno sfilato insieme a capispalla arricchiti da micro-cinture, fantasie a quadretti, maxi sciarpe con frange e stivali alti in pelle.

Tra le proposte giorno Michael Kors ha presentato abiti con fantasia praisley e tessuti semplici; mentre per la notte ha optato per finiture metalliche e paillettes.

Una collezione che Michael Kors definisce un invito a fuggire, una fuga verso la natura per ricaricare le batterie.