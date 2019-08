Ballerine: perché piacciono tanto alle donne (e poco agli uomini...

editato in: da

Cosa si intende per ballerine? In senso stretto, sono quelle calzature con la punta stondata, basse a terra, che personalmente trovo super femminili e adatte a moltissimi look diversi. In senso un po’ più ampio, tra quelle che si indicano come ballerine, possiamo far rientrare anche le décolleté raso terra, anche se hanno la punta più affilata. Sono una calzatura che gli uomini non amano, perchè la ritengono poco femminile, ma che le donne adorano. Vediamo perchè.

Ballerine, perché piacciono tanto alle donne: sono comode

C’è poco da fare: zero tacco, comodità assoluta! A meno che non soffriate di mal di schiena, e quindi non possiate usare scarpe basse a terra (ma tranquille, se vi piace il genere: in questo caso esistono anche delle varianti con due/quattro centimetri di tacco), l’assenza di tacco le rende particolarmente pratiche e utilizzabili anche per giornate intere.

Ballerine, perché piacciono tanto alle donne: si abbinano con tutto

C’è una ballerine per ogni outfit! Dai jeans, alla gonna, ai pantaloni a sigaretta, fino ad abiti più eleganti. Potete sceglierle in tessuti diversi, dal raso al velluto e con applicazioni di ogni tipo. A seconda di quella che scegliete, renderete tutto il vostro look più easy e portabile.

Ballerine, perché piacciono tanto alle donne: vanno bene quattro stagioni

D’estate si portano senza calze, con il piede nudo, d’inverno con i calzettini alla caviglia, oppure con la calza coprente. Personalmente, mi piacciono anche con i calzini in colore a contrasto, ma solo se le caviglie sono particolarmente sottili, altrimenti l’effetto di ingrossarle è dietro l’angolo. Un’altra opzione, per le amanti del vintage o per chi ha un animo romantico è quella delle Mary Jane: la ballerina con la fibbietta, deliziosa sia con la gonna a ruota che con i blue jeans.