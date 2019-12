Balenciaga dei desideri, il brand vola nelle classifiche

editato in: da

Balenciaga sempre più in alto per quel suo modo unico di fondere Couture e sperimentazione. A ogni stagione la maison prosegue nella rilettura dell’abbigliamento quotidiano con un linguaggio dissacratorio e underground.

In cima alla classifica

La piattaforma globale di ricerche di moda Lyst, ha stilato la classifica dei brand e dei prodotti fashion più popolari nel mondo e al secondo posto c’è il sublime brand Belenciaga preceduto solo da Off-White, classifica che vede al terzo posto Gucci. Insomma, Belenciaga ha ormai toccato le vette dell’olimpo della moda:

Carryover si confermano gli accessori, veri feticci, come le borse city bag, le sneakers o gli stivali. E per guardare al futuro, è nata anche la linea Balenciaga Kids.

Una storia di successo

Tutto è partito da Cristóbal Balenciaga, sarto di fama leggendaria che ha fondato il suo atelier a Parigi nel 1918. Di recente, la griffe ha proseguito la sua ascesa grazie a un avvicendamento creativo che l’ha portata verso un’estetica futuristica e metropolitana. Dal 2015 la direzione creativa è del georgiano Demna Gvasalia.

Il direttore creativo

Demna Gvasalia, uno dei nomi più importanti dell’industria fashion dei giorni nostri è il direttore creativo del brand Balenciaga. Classe 1981, è uno degli stilisti più influenti del panorama mondiale, formato professionalmente alla Royal Academy of Fine Arts Antwerp, in Belgio, accademia che è stata frequentata da artisti del calibro di Dries Van Noten e Ann Demeulemeester, è lui che turba i nostri sogni con le proposte fashion più voluttuose.

Inverno 2020, il cappotto è servito

Nel corso delle varie settimane della moda, siamo state avvolte dal calore dell’inverno Balenciaga, tra cappotti, giacconi e maxi piumini. Le proposte sono tante e variegate come i colori, dalla nuance rosa e fucsia, alle classiche sfumature di marrone. Una strizzata d’occhio merita anche l’intramontabile animalier, sexy più che mai, con la cinta che strizza bene il punto vita. Morbide e caldissime le ecopellicce, nei colori fluò che illuminano l’inverno con un tocco d’originalità.

Piumini con vitamine colorate

I piumini Balenciaga sono una autentica iniezione di energia, come una vitamina istillata direttamente nei nostri muscoli. Morbidi, caldi e dai colori più originali, sono perfetti per la nette o per le sera urban con sotto un microvestitino. Non sentirete freddo, velo garantiamo!

Tutte le declinazioni della maxi giacca nera

Indossata sotto un cappotto o da soli per i pomeriggi più caldi, la giacca Balenciaga è ormai un must. Dai tagli stravaganti e le forme destrutturate, sarà come sempre l’elemento di punta del nostro intero look.

Cosa aspettate, la letterina di Natale è ancora tutta da scrivere!