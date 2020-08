Anfibi: reinterpretiamo un classico (non solo grunge)

editato in: da

Gli anfibi, in particolare i classici e intramontabili Doc Marten’s, connotano in modo molto netto un determinato stile: giovane, street, rock ma con tocchi vintage… in una parola grunge. Oggi però gli anfibi non si portano più solo così. Vediamo insieme qualche idea per abbinarli in modo alternativo.

Anfibi, reinterpretiamo un classico: in generale

Quando si parla di anfibi, bisogna fare attenzione solo ad una cosa: dal momento che arrivano a metà polpaccio o appena sotto, hanno la tendenza a tagliare la gamba, e quindi ad accorciare al figura. Se quindi le gambe non sono il vostro punto di forza o avete polpacci e caviglie importanti, il mio suggerimento è quello di evitare di portarli con le gonne, indipendentemente dal fatto che siano sotto o sopra il ginocchio. Se amate le gonne, preferitele lunghe e morbide, in modo che lo stivaletto si veda e non si veda. In caso di pantaloni, potete optare per modelli larghi, come i cropped o i pantaculotte, oppure flared, in modo che il gambale non risulti costretto sotto al pantalone.

Anfibi, reinterpretiamo un classico: colorati

Possono facilmente essere il tocco di colore da aggiungere al look, anche se siete vestite in total black. Un colore classico, per ovviare al nero, è il bordeaux. Giallo, bluette o altre versioni in fantasia a mio avviso sono più adatti ad un look teen.

Anfibi, reinterpretiamo un classico: casual

Chi ha detto che anfibi e trench non possano stare insieme? La combinazione anzi è molto gradevole, sia con i jeans che con i pantaloni. Se avete paura di strafare, fidatevi dei basici: un jeans e una camicia bianca vi risolvono qualunque problema di look.

Anfibi, reinterpretiamo un classico: bon ton

Possono esser bon ton gli anfibi? Forse non in senso stretto, ma nessuno ci vieta di abbinarli ad un abito bon ton, soprattutto se vintage. In questo cado lo renderemo immediatamente più rock e attuale.