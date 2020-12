Alessia Marcuzzi: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Alessia Marcuzzi mi piace molto. È solare, frasca e simpatica e mi dà l’idea di una donna che non si prenda mai troppo sul serio. Cosa dire dei suoi look? Riesce sempre a valorizzarsi? Vediamolo insieme.

Alessia Marcuzzi, la pagella del look: in nero con cuissardes bordeaux

Chiariamo una cosa: le gambe di Alessia non sono, ahinoi, dono comune di Madre Natura! Alessia ha la fortuna di avere gambe lunghissime, magre e toniche, baricentro molto alto e fisico slanciato. Va da sé che il modo migliore di valorizzarlo sia proprio il mettere in evidenza le gambe. Per esempio, nel look sotto, un paio di stivali del genere stanno bene praticamente solo a chi ha gambe come le sue! Detto questo, cosa ne penso del look nel suo complesso? Personalmente, non mi fa impazzire il motivo trapuntato di giacca e gonna. Una cosa oggettiva da dire è il fatto che il taglio della giacca tende a far spiovere le spalle: un blazer sarebbe stato perfetto. Voto 7.

Alessia Marcuzzi, la pagella del look: in jeans e t-shirt

Sarà perché sono un’amante di jeans e t-shirt, ma trovo che sia sempre una combinazione vincente. I colori in questo look sono perfetti e anche il jeans a vita alta con lo stivale sopra mette in evidenza le gambe slanciate di Alessia (da evitare per noi comuni mortali!). La semplicità della t-shirt bianca bilancia la ricchezza dei jeans. Voto 8.

Alessia Marcuzzi, la pagella del look: in Versace

La scelta del collant è probabilmente voluta e fa sicuramente parte del total look Versace, brand che si contraddistingue per il suo essere luminoso, coloratissimo e ricco di fantasie. Al di là del fatto che il colore è davvero molto forte, quello che non mi entusiasma è la combinazione décolleté/collant: fa un po’ troppo Barbie, sarebbe stato meglio uno stivale, anche cuissardes. Voto 6.

Alessia Marcuzzi, la pagella del look: con la jumpsuit

Alessia con questa tuta è davvero molto chic. Il punto vita portato appena più in basso va benissimo, considerato il fatto che ha baricentro particolarmente alto. Anche il taglio morbido e scivolato della blusa non fascia il seno e rende l’insieme molto femminile. Perfetti i sandali dorati che illuminano il tutto. Voto 8 e mezzo.