Adidas e Prada, un connubio super fashion

E’ un connubio superfashion quello nato dalla collaborazione tra Prada e Adidas che ha dato vita alla speciale collezione in edizione limitata Prada for adidas Limited Edition.

Si tratta di una linea esclusiva di 700 pezzi identificati da un numero di serie unico in vendita solo online sui siti di Prada e Adidas e presso negozi Prada selezionati in tutto il mondo.

La collection, che vuole essere un omaggio ai classici senza tempo che trascendono le generazioni, contiene sneakers pensate e realizzate appositamente per le it girl più attente alle tendenze che vogliono affrontare con passo sicuro la vita metropolitana.

E, date le premesse, il sodalizio tra le prestigiose griffe non poteva che iniziare con un tributo alle iconiche di adidas Originals, le Superstar lanciate nel 1969 e ancora oggi, cinquant’anni dopo la loro creazione, sono l’emblema dello stile adidas Originals.

Reinterpretate in chiave attuale, le Superstar sono realizzate usando pelle di primissima qualità di Prada per la tomaia con l’iconica punta a conchiglia in gomma di adidas Originals.

In abbinamento alla scarpa, la limited edition contiene anche una nuova silhouette di borsa – la Prada Bowling for adidas – che tra ispirazione sia dalla Bowling Bag di Prada che dalla borsa da palestra adidas.

Semplicità e linee senza tempo sono gli ingredienti fondamentali della collezione che, sin dal suo lancio, ci ha fatto innamorare della combo esplosiva e inaspettata tra adidas e Prada, che fonde alla perfezione l’anima giovanile e dinamica del brand sportivo alla performance d’impatto ed extralusso di un brand prestigioso come Prada.