Achille Lauro in prima fila da Gucci

La donna di Gucci non bada alle convenzioni. La donna di Gucci è, e per questo ama apparire: la collezione Fall Winter 2020/2021 ha tutte le carte in regola per sposare alla perfezione questo mood.

Colori vividi e sgargianti e look studiati per stupire: alla Milano Fashion Week, il brand ha portato in passerella l’arte di fare spettacolo col proprio outfit, creando una collezione stilosa e di sicuro impatto.

Una collezione che non poteva non avere tra i sui estimatori uno che coi suoi look ha davvero impressionato tutta Italia: Achille Lauro. Il cantante, reduce dall’incredibile successo sanremese, ha confermato il sodalizio con la griffe che ha firmato il suo stile estremo durante la kermesse canora, partecipando in prima fila alla sfilata milanese. Di verde vestito, con un look che ricordava vagamente lo Ziggy Stardust che ha portato in scena all’Ariston, Lauro è stato l’ospite d’onore più atteso nel parterre del defilé di Gucci.

In fondo l’Harry Styles italiano, come il cantante è stato ribattezzato, sa essere il perfetto portavoce della moda di Gucci, fatta e pensata per abbattere qualunque pregiudizio e per esaltare soltanto il proprio essere. E così, accompagnato dall’amico Boss Doms, Lauro ha applaudito in prima fila quella giostra di colori, costumi d’epoca, rouche, tocchi di fluo e qualche trasparenza che è stata la sfilata Gucci.

Accanto a lui, un parterre d’eccezione tra cui spiccavano anche i nomi di Dakota Johnson, Florence Welch, Alba Rohrwacher, Benedetta Porcaroli, Ginevra Elkann, Lou Dillon, Mykki Blanco, Zoe Blue, Petra Collins, Lily Gavin, Bethann Hardison, Lindsey Jordan (Snail Mail), Zumi Rosow, Yara Shahidi, Amandla Stenberg, Sinead Burke, Celeste, Chris, Benedetta Barzini, Marina Cicogna, Ludovica Rampoldi e Nicola Giuliano, Alice Wegmann, Davika Hoorne, Yuna, Ayaka Miyoshi, IU, Pam Boy, Bruce Gilden, Liz Goldwin e tanti altri.