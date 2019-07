L’abito che ha stregato tutte (e ha anche un account Instagram)

editato in: da

L’hanno soprannominato The Dress ed è l’abito di Zara che ha stregato tutte, guadagnandosi anche un account Instagram dedicato.

Influencer, vip e appassionate di moda, sono tantissime le donne di ogni età che hanno subito il fascino di questo capo del brand spagnolo. Cos’ha di tanto speciale? Per prima cosa la fantasia, che è una delle più amate da Kate Middleton, regina di stile e fan dei pois. In questo caso sono neri su tessuto bianco, perfetti dare un tocco chic al look.

Il vestito è molto semplice, lungo e con linee morbide, con l’orlo a volant e le maniche a tre quarti. Forma e fantasia sono basic, ma personalizzabili a seconda dei gusti. The Dress in breve tempo è diventato così famoso che è stato persino aperto un account Instagram – @hot4thespot – in cui le appassionate postano foto con indosso il capo.

Qual è il motivo del suo grande successo? Senza dubbio la praticità, il tessuto fresco e morbido, che non fascia, ma anche la possibilità di trasformarlo e di utilizzarlo in qualsiasi ora della giornata.

The Dress infatti è in grado di unire donne di ogni età con la passione per la moda. Lo indossano le ventenni come le più mature, sta bene alla mamma, ma anche alla figlia. C’è chi lo sfoggia con le sneakers e chi con i sandali o con gli zatteroni. Chi lo preferisce la sera, per un aperitivo e un party glam, e chi invece lo sfrutta durante il giorno.

Il bello di questo abito di Zara è che è così semplice che arricchirlo con dettagli e accessori è semplicissimo. Tante donne lo adorano con la cinta, altre arrotolano le maniche o lo abbellissimo con collane e bracciali. Insomma, The Dress unisce le donne ed è democratico, perché le veste tutte senza nessuna distinzione. Sarà forse per questo che è così amato?