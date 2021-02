Lo yoga è sempre più di moda!

editato in: da

Praticarlo fa bene a spirito e corpo. Aiuta la concentrazione, sviluppa flessibilità, equilibrio e coordinazione dei movimenti.

Amato da star e top manager, praticato da chi fa meditazione, oggi lo yoga, anche a causa della situazione che stiamo vivendo, è tra le attività più gettonate.

Può essere praticato comodamente da casa conciliando attività fisica e distanziamento sociale, inoltre sono infinite le possibilità di apprendere nuove tecniche con corsi online, masterclass, video su youtube e app dedicate.

Yoga Kundalini, Yoga Iyengar, Power Yoga, Yoga Nidra e tanti altri metodi per tutti i gusti, per chi ama un approccio più dolce e per chi cerca una pratica dinamica.

Respirare, meditare, rimettersi in sintonia con sé stessi, richiede libertà nei movimenti e un abbigliamento semplice e comodo.

E anche tessuti naturali, perché essere in pace con il proprio Io e fare bene al pianeta vanno di pari passo.

Una filosofia di vita.

Come fare allora per rendere chic ed etiche le nostre sessioni di yoga?

Già, perchè mentre seguiamo una sessione con la webcam accesa o postiamo una nostra foto sui social, indossare pezzi minimal, ma coordinati nei colori e con un’estetica pulita fa bene al nostro equilibrio. E un po’ anche al nostro indomabile ego…

Sono tante le proposte stilistiche activewear, perfette per un allenamento tra le mura domestiche, ma anche per una passeggiata all’aria aperta, magari mentre si medita per rimettersi in sintonia con la natura.

Tante le novità appena lanciate sul mercato per vivere una sessione in armonia e per un perfect match tra vestibilità e stile.

Uniqlo ha creato una nuova linea sportiva minimal, ma dai colori decisi: dal dusty rose al verde petrolio, al grigio scuro.

Alviero Martini 1a Classe ha scelto un cotone bianco profilato con il suo tessuto stampato geo sia per i pantaloni che per la maglia dal taglio asimmetrico.

Edithmarcel, il marchio gender oriented, punta sulla creatività sia nei leggins stampati in tessuto tecnico che nelle maglie. Tinta unita invece per i top a collo alto.

E’ di Freddy la linea eco friendly creata apposta per lo yoga. Coordinati con Top, legging e maglie con zip.

Tutto bicolore con ricorsi neri.

Felpe e pantaloni in cotone biologico per la collezione Yoga Dance di Oysho, creata per chi si dedica a questa nuova disciplina dello yoga basata sui movimenti della danza.

E se ci venisse voglia di meditare facendo una bella passeggiata all’aria aperta?

In aiuto arriva Comfy di Mango che include pezzi versatili perfetti sia indoor che outdoor.

Il tocco in più?

Raccogli i capelli con una fascia o con un foulard. E perché no, usa un foulard di seta, meglio se Dior. La tua meditazione non migliorerà, ma vuoi mettere?

Nella foto Cara Delevigne, attrice e super top model appassionata di Yoga ci mostra come indossarlo e ci svela anche l’ultimo orologio La D De Dior Satine con il quadrante in malachite o occhio di tigre.

Le pietre, si sa, danno energia…