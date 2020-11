A volte ritornano: è gilet mania!

editato in: da

Il gilet è un capo decisamente dal gusto vintage, che sta vivendo un momento di splendore! Protagonista dello street style, è stato reinterpretato dalle influencer, dalle modelle e dalle fashion victim, che lo hanno indossato ciascuna a proprio modo, ridefinendone lo stile in modo super moderno. Ecco qui qualche consiglio per portarlo con stile!

Gilet mania: corto

Se il punto vita è il vostro punto di forza, sottolineatelo con un gilet in versione cropped: abbinatelo ad una gonna lunga, oppure ad un paio di jeans flared, in pieno gusto Seventies. Il mio suggerimento è quello di indossarlo con una camicia sotto, in modo che il collo si veda. In alternativa, se il gilet è dolcevita, potete portarlo anche con una maglia sottile in modo da avere le braccia coperte. Che colore? In caso di camicia, il bianco funziona sempre, per la maglia, optate per un ton sur ton.

Gilet mania: preppy

Con un gusto super British, il gilet smanicato con lo scollo a V è uno di quei capi che ricordano il look preppy. Abbinatelo ad una camicia, anche in fantasia, e, se volete un total look davvero all’inglese, portatelo con una gonna a pieghe, oppure con pantaloni in tweed e mocassini con calzettino alla caviglia.

Gilet mania: XL

Se avete la fortuna di avere un fidanzato, un marito, un papà, ma anche un nonno, fatevi prestare uno dei loro gilet! Se vi sta morbido, lungo o largo, meglio ancora. Portatelo con una semplicissima camicia bianca e sarete perfette. Dal momento che la parte superiore del vostro abbigliamento è over, meglio se la parte inferiore è asciutta. In caso vogliate sottolineare il punto vita, osate con una cintura sottile sopra al gilet: vedrete che effetto super cool!

Gilet mania: XXL

Per le vere fashion victim, il gilet può essere portato anche in versione XXL sopra ad un abitino in fantasia. Attenzione però: è un look parecchio avanguardista, da indossare solo se non amate passare inosservate!