A settembre aggiungi un tocco Parisienne al tuo stile

A fine agosto arriva negli store Uniqlo la collezione firmata da Ines de la Fressange .

Com’è nel suo stile, l’icona della moda, ha creato una linea che unisce colori sobri e linee semplici. La sua raffinatezza sta proprio nel disegno di capi che trascendono mode e tendenze.

Ines, la Parigina più autentica che c’è, per anni musa ispiratrice di Karl Lagerfeld, volto di Chanel, è stata la prima top model internazionale a firmare un contratto di esclusiva con una casa di moda.

Donna dalla inesauribile creatività, è capace di trasformare in tendenza tutto quello che tocca.

Provate a guardare il suo profilo Instagram. Dai fiori, ai cappelli, dalle scarpe, alle sue giacche, non sbaglia un colpo.

In Uniqlo, porta il suo stile rilassato e sofisticato in ben 55 pezzi dal prezzo accessibile, perfetti per dare un tocco di colore al prossimo autunno inverno 2021/22.

Comodi cappotti doppio petto, oppure girocollo con la cinta in vita. Giacche tipicamente Ines a tre bottoni e taglio maschile realizzate in tweed o tinta unita nei colori sobri della sua collezione.

Pantaloni a gamba larga e gonne plissettate da abbinare a confortevoli camicie in seta o flanella in tinta unita o a quadri o con piccoli motivi stampati.

Ines de la Fressange è cresciuta nel mondo fashion, sua madre era una modella, sua nonna un’amante degli abiti di alta moda.

La passerella arriva prestissimo, a soli 17 anni inizia come modella, ed è un successo immediato che la porta a lavorare per le più grandi case di moda e più tardi, ad aprire il suo marchio Prêt à Porter.

Modella, stilista, ma anche scrittrice. Ha al suo attivo diversi libri che hanno conquistato il cuore delle donne: La Parigina, Guida allo chic, Come mi vesto oggi, Il look book della Parigina…per citarne alcuni.

Vanta collaborazioni importanti, come quella per le scarpe Roger Vivier a cui la bella francese ha ridato slancio.

La collezione di Inès per Uniqlo unisce lo stile ricercato francese e la filosofia Lifewear del brand giapponese. Un connubio ben assortito che riporta i capi all’essenziale senza mai scadere nel consueto.

Ricercata anche l’ambientazione del lookbook, a Rossinière, un luogo magico sul lago di Ginevra. Un piccolo paese che ha ispirato molti pittori e dove si trova l’ultima casa di Balthus.

Un luogo amato da Inès de La Fressange, che proprio qui trascorre le vacanze invernali.

Insomma Ines ha impresso il suo stile su tutta la campagna UNIQLO. E quest’inverno in molte cercheranno di ispirarsi a lei.