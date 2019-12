A Natale la parola d’ordine è osare!

editato in: da

Se il giorno di Natale lo passi nell’appartamento dei nonni in centro città o nella villa di campagna o meglio ancora in un hotel di charme, la parola d’ordine per il tuo outfit natalizio sarà: osare.

Tutto è possibile in questo fine 2019.

Abbiamo imparato a vestirci secondo la nostra personalità, seguiamo fashion blogger e influencer, dunque siamo pronte per liberarci dal clichè del tubino rosso.

Partiamo dal capospalla.

Puoi scegliere un cappotto lungo o trequarti in tessuto stampato, purchè gli accessori siano dal design rigoroso.

La stampa è un piccolo rischio, ma osate, perché i colori a Natale sono sempre giusti, danno gioia, illuminano il nostro viso e una stagione dalla luce non proprio accecante.

Coraggio, rendiamoci visibili!

Se siete ragazze ribelli poco inclini a gonnelline e vestitini, optate per un tartan dress. Sia corto che lungo, vi renderà sexy e originali.

Potete mostrare il vostro lato rebel girl anche solo con una giacca aderente doppio petto in velluto. Starà benissimo sia con gli stivali che con un sandalo colorato a contrasto.

Se invece volete essere classiche e raffinate, indossate un abito lungo blu in velluto o satin purchè sia aderente. Il blu è un colore rigoroso, ma possiamo renderlo attraente se il vestito strizza il nostro corpo e lascia uno spiraglio sulle gambe.

Per l’abito corto scegliete sempre il velluto, magari verde da abbinare ad uno stiletto aderente che sottolinei la caviglia.

Se siete giovanissime potete osare con shorts e giacca oppure con un abito da educanda, ma supercorto e indossato con delle parigine.

Insomma per questo Natale 2019 fatevi un bel regalo, ispiratevi, ma siate voi stesse !