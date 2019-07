editato in: da

La sostenibilità è un argomento che mi sta molto a cuore, dopo che, circa un anno fa, ho avuto l’occasione di vedere il docufilm “The true cost”. Adesso il mio approccio alla moda è completamente diverso, molto più ragionato e decisamente meno dettato da voglie o impulsi del momento. Sul mio blog vi ho raccontato nel dettaglio il mio percorso e le scoperto che ho fatto da quando mi sono avvicinata al mondo della sostenibilità. In molti non sanno che avere un guardaroba sostenibile ha dei vantaggi concreti anche per noi, oltre che per l’ambiente. Eccone qui quattro da tenere presenti.

4 buoni motivi per avere un guardaroba sostenibile: 1. risparmio

Avete presente il vecchio adagio: “Chi più spende meno spende”? Ecco, con il guardaroba funziona nello stesso modo. Se al posto di comprare tanti capi da poco, che dopo una o due stagioni dobbiamo eliminare perchè si sono rovinati o ci hanno stancato, acquistiamo pochi capi di ottima fattura e di qualità, questi saranno destinati a durarci nel tempo e non avremo bisogno di acquistarne altri di simili. Fate i conti a fine stagione…

4 buoni motivi per avere un guardaroba sostenibile: 2. meno cose = più spazio

Avete mai pensato a quante cose avete nell’armadio che non utilizzate? Pensate se non le aveste mai comprate a quanto spazio avreste in più nel vostro guardaroba (oltre ai soldi nel vostro portafoglio!). Più spazio nell’armadio e più facilità nello scegliere cosa indossare, il che ci porta al punto seguente.

4 buoni motivi per avere un guardaroba sostenibile: 3. più tempo

Avere meno capi ci consente di avere un’idea chiara e immediata di quello che abbiamo a disposizione per vestirci, permettendoci di risparmiare un bel po’ di tempo prezioso!

4 buoni motivi per avere un guardaroba sostenibile: 4. creiamo uno stile solo nostro

Non acquistare capi nuovi che vengono prodotti in quantità enormi e che quindi vengono acquistati da moltissime persone, scegliere di comprare i nostri accessori da aziende piccole o addirittura recuperare tesori vintage da vecchi bauli o da negozi second hand ci permette di avere uno stile unico, solo nostro, ricco di dettagli che contribuiranno a dare carattere ad ogni nostro outfit. Perchè non provare?