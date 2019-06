Se spendi troppo per il tuo matrimonio, la durata sarà breve: lo dice la scienza

editato in: da

La scienza conferma: più costosa è la festa di matrimonio, più alta è la possibilità di divorzio.

Sempre più persone, convinte di aver trovato la propria anima gemella, decidono di fare il grande passo, celebrando in grande stile quello che è il giorno più importante della vita.

Trasformare la festa di nozze in una vera e propria favola, è il coronamento di tutti i desideri per chi ha sempre immaginato il matrimonio. Certo, occorre fare i conti con il proprio portafogli, perché alcune scelte di organizzazione sono piuttosto costose e le cifre sono da vero capogiro.

Ma spendere tutti questi soldi, per il proprio matrimonio, conviene davvero?

Secondo un recente studio, è stato dimostrato che, chi ha speso più di 20000 dollari per la festa di nozze, ha il 5% in più di possibilità di separarsi dal proprio partner.

La ragione sembra risiedere proprio in questo eccessivo dispendio di soldi: non avendo abbastanza denaro per pagare il matrimonio, le future coppie di sposi ricorrono a prestiti e finanziamenti.

Una volta terminata la festa, il più delle volte sfarzosa e bellissima, il sogno finisce e inizia la vita reale e con essa, anche i debiti da ripagare. Questa situazione creerebbe grande stress agli sposi, che piuttosto che iniziare il loro percorso da marito e moglie insieme e con serenità, si trovano a affrontare già i primi problemi.

Andrew Francis Tan e Hugo Mialon, professori di economia, hanno svolto un’indagine coinvolgendo 3000 persone, che conferma esattamente quanto scritto sopra: i conti da pagare generano stress e questo non fa bene a una neo coppia.

Altro fattore che incide, negativamente, sulla durata del matrimonio, è il costo di acquisto dell’anello di fidanzamento, anche in questo caso infatti, chi spende tra i 3000 e i 5000 dollari per questo pegno d’amore, è destinato a separarsi prima.

Il motivo è sempre lo stesso, la situazione economica dei neo coniugi, svolge un ruolo molto importante per la durata della loro unione.

Una festa di matrimonio da sogno quindi, può portare a una fine disastrosa, meglio dunque affidarsi alle proprie disponibilità e investire sui sentimenti, infondo l’unica cosa che conta davvero, è l’amore.