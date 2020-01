“Siamo una squadra”: questa è la frase che salverà il tuo matrimonio

editato in: da

Quando si vive un rapporto in due, spesso l’amore non basta. Certo, è questo il sentimento che tiene viva la relazione, ma è altrettanto vero che la vita ci mette di fronte a così tante incognite che senza l’impegno reciproco, non è possibile superarle.

Lo stress, il lavoro, i problemi che possono nascere nella sfera privata o professionale mettono a dura prova qualsiasi matrimonio o relazione di lunga durata perché cercare il giusto equilibrio non è mai cosa semplice.

Trovare un compromesso è la chiave di una relazione stabile e duratura soprattutto quando determinati periodi della vita fanno vacillare ogni certezza.

Spesso capita di non sentirsi supportate, comprese, come se il peso della relazione e del mondo che viviamo fosse tutto sulle nostre spalle. La situazione sembra peggiorare quando dobbiamo occuparci del lavoro, della casa e dei figli.

Reduci da giornate infinite dove il tempo non basta mai, ecco che a volte siamo anche accusate di non curare il nostro matrimonio, di non prenderci cura del nostro compagno.

E così inevitabilmente si cade nella trappola di incolparsi uno con l’altro, per le decisioni prese e per le cose non fatte, fino a farsi del male rinfacciandosi tutto il bene che c’è.

Ma non è così che dovrebbe andare, mai. Anche nei periodi più difficili, indipendentemente dalle motivazioni, dobbiamo ricordarci che l’amore è fatto di dare e avere, è reciprocità e un matrimonio altro non è che “un gioco di squadra”.

Esatto, la vostra relazione è una squadra, la stessa squadra: non siete nemici, non correte per raggiungere due traguardi diversi, i vostri obiettivi sono in comune, solo che a volte capita, presi da tante cose, di dimenticarlo.

La vera guerra è quella da combattere con le difficoltà della vita che si presentano ogni giorno, ma solo facendolo insieme si vince. La frase “siamo una squadra” può davvero salvare un matrimonio o una relazione, a patto che voi ci crediate davvero perché apre al dialogo, al confronto e consente di affrontare tutto insieme.

Essere una squadra vuol dire trasformare un problema in una risoluzione. Si tratta di un dolce promemoria che ricorda che il matrimonio è fatto di reciprocità, di condivisione e di supporto.