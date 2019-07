Se tuo marito ti tradisce, tradisce anche i vostri figli

editato in: da

Il tradimento è una delle cause principali e la più comune, della fine di un rapporto.

In un mondo così tecnologico, in cui siamo sempre più connessi e sempre più social, le occasioni per tradire non mancano. Tante sono le tentazioni che una persona si ritrova a dover fronteggiare e se, nella relazione, non ci sono basi solide, e l’amore non è abbastanza o abbastanza forte, si finisce per cedere alla tentazione.

Un uomo che tradisce la moglie pone la parola “fine” a un patto d’amore, un patto con la propria famiglia. Non tradisce soltanto la coniuge, tradisce anche i suoi figli, portando all’interno del nucleo familiare un vero e proprio terremoto emotivo.

Quando si verifica un tradimento, generalmente si ha la tendenza a dare la colpa alla persona che si è intromessa. Tuttavia, occorre pensare che se questa persona è riuscita ad entrare all’interno della coppia, probabilmente questa non era così solida e felice come si credeva. Se il nostro partner ci tradisce è perché nel rapporto vi sono una serie di insoddisfazioni che non lo rendono più appagato.

La maggior parte dei tradimenti avviene per soddisfare bisogni personali, che non trovano appagamento all’interno della coppia.

Molte donne, quando scoprono un tradimento, reagiscono diversamente. Sono consapevoli che la colpa sia di chi ha promesso amore eterno e ha scelto di mentire e vivere una doppia vita. Sarebbe troppo facile odiare chi ci ha portato via il marito, il padre dei nostri figli, ma questo significherebbe cedere alla rabbia e al risentimento. Meglio impiegare quelle energie per lavorare su se stesse, ritagliarsi del tempo per riflettere, dedicando attenzioni alla propria persona.

La donna che si è intromessa nel nostro matrimonio ha solo la colpa di essersi innamorata di un uomo già sposato e che non è stato in grado di mantenere le promesse fatte alla sua famiglia. Inoltre, anche a lei potrebbe accadere ciò che è successo a noi. Chi tradisce una prima volta può farlo una seconda. Ma questo lei non lo ha ancora capito e vive in un’illusione, noi, invece, ex mogli, stiamo già andando avanti. Con l’amore dei nostri figli.