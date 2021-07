Matrimonio: le cinque nuove tendenze, dall’abito da sposa alle acconciature floreali

editato in: da

Dopo il blocco causato dalla pandemia, il comparto dei matrimoni sta vivendo un vero e proprio boom. Già dalla seconda metà di giugno 2021 si stanno celebrando moltissimi matrimoni: da un lato le coppie che hanno dovuto rimandare le nozze a causa del lockdown, dall’altro, coloro che si sono fidanzati recentemente e hanno fissato la loro data per questo periodo o nei prossimi mesi.

Con la nuova ripartenza e in attesa di scoprire quali saranno i nuovi trends per l’anno a venire, Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale in Italia, ha voluto capire insieme a wedding planner e futuri sposi quali siano le tendenze che spopoleranno tra i matrimoni in calendario nei prossimi mesi.

Da questo studio è nato il Top Wedding Trends Report, che racchiude le tendenze più votate dalle coppie internazionali che si sposeranno nel 2021-2022, realizzato a partire dalle risposte di wedding planner e più di 6.500 coppie provenienti da Italia, Spagna, Francia, Messico e Brasile.

5 tendenze

Abito da sposa: un mix di eleganza e sobrietà color bianco

Esiste un abito da sposa per ogni stile, su questo non c’è dubbio. Ma vediamo nello specifico quali sono le preferenze in merito all’abito delle spose che convoleranno a nozze nei prossimi mesi.

Bianco, sobrio ed elegante. La maggior parte delle spose italiane sogna un abito bianco, sobrio ed elegante: è lo stile scelto dal 31% delle intervistate.

La maggior parte delle spose italiane sogna un abito bianco, sobrio ed elegante: è lo stile scelto dal 31% delle intervistate. Tessuti leggeri. Le spose cercano comodità e semplicità e per questo puntano su tessuti leggeri: questo è lo stile preferito da circa il 25,4% delle spose italiane, che prediligono linee pulite e minimal. Anche negli altri Paesi è una tendenza in crescita, come per esempio in Spagna (47,9%) e in Francia (35,1%).

Le spose cercano comodità e semplicità e per questo puntano su tessuti leggeri: questo è lo stile preferito da circa il 25,4% delle spose italiane, che prediligono linee pulite e minimal. Anche negli altri Paesi è una tendenza in crescita, come per esempio in Spagna (47,9%) e in Francia (35,1%). Spalle scoperte. Il 22,3% delle spose italiane opterà per un abito che metta in risalto le spalle, per donare un tocco sexy al look, senza rinunciare all’eleganza. Questo dettaglio viene scelto dal 32,8% delle spose messicane e dal 26,4% delle spose brasiliane.

Il 22,3% delle spose italiane opterà per un abito che metta in risalto le spalle, per donare un tocco sexy al look, senza rinunciare all’eleganza. Questo dettaglio viene scelto dal 32,8% delle spose messicane e dal 26,4% delle spose brasiliane. Pantaloni e jumpsuit. Al momento sono scelti da una minoranza di future spose (1,3%) ma rappresentano sicuramente una tendenza che denota personalità e innovazione e che non dovremmo perdere di vista.

Bouquet da sposa: lunga vita al minimal

Rappresenta uno degli accessori più emblematici della sposa: il bouquet. Dopo l’auge delle maxi composizioni, bouquet messy e a cascata, le spose più innovative puntano su bouquet minimal ed essenziali, che prevedono solamente 1 o 2 tipologie di fiori all’interno della loro composizione: è l’opzione scelta dal 30,8% delle spose. Anche il mini bouquet torna a bussare alla porta, più in linea con i matrimoni dal mood minimalista e semplice a cui assisteremo prossimamente: è infatti scelto dal 26,42% delle intervistate.

Acconciatura sposa e accessori: semiraccolti e fiori

L’acconciatura da sposa è quell’elemento che meno risente delle mode, dato che le spose scelgono il look soprattutto in base alla propria personalità e ai propri gusti.

Ad ogni modo, i capelli semiraccolti con treccia continuano ad essere il look preferito dalle spose attuali per il loro grande giorno. È un’acconciatura molto versatile e romantica e per questo viene scelta da circa il 29% delle spose a livello internazionale. Il suo successo tra le spose italiane (31,2%) e quelle spagnole (48,5%) è lampante, mentre sfiora il 20% delle preferenze tra le spose messicane e brasiliane.

Il secondo stile più scelto dalle spose italiane è rappresentato dai capelli sciolti con fiori (24.7%), opzionato molto anche dalle francesi (35,3%). Tra le novità, al terzo posto, troviamo gli accessori con strass, l’opzione preferita dalle spose messicane e brasiliane, rispettivamente dal 48,2% e dal 32,6%, mentre viene scelto dal 21.1% delle italiane.

Make-up sposa: trionfa lo smokey nude

Le spose vogliono potenziare la loro bellezza naturale e per questo il make up effortless è quello prediletto dal 35,8% delle spose in Italia. Il top trend dell’anno è però lo smokey nude con il 37.3% delle preferenze. Lo smokey nude è molto apprezzato anche dalle spose francesi (37%) e da quelle spagnole (32,6%).

Le spose spagnole (11,1%) e brasiliane (10,9%) sono quelle che osano di più scegliendo un trucco labbra rosso, mentre il make-up per una pelle luminosa effetto “glow” è scelto dal 21,4% di coloro che si sposano in Brasile.

L’uso dei dettagli glitter nel make up della sposa è una tendenza emergente ma in crescita, che dà un tocco di fantasia al look. Sono ancora poche le spose che osano con questa nuova tendenza, specialmente in Europa (6,5%), ma è solo questione di tempo e presto vedremo sempre più coppie brillare nel momento del loro Sì!

Decorazioni: esplosione di fiori e angoli vintage

Per gli amanti dei fiori, ecco il nuovo trend “esplosione floreale”: strutture di grandi dimensioni adornate con fiori per donare alla location di nozze un elegante tocco alla english garden. A scegliere questo elemento decorativo è il 44,7% degli sposi italiani, il che lo converte in un vero e proprio must. Per le coppie, è importante dare agli invitati l’impressione di essere immersi nella natura, anche quando il ricevimento si svolge in un ambiente chiuso. In questo contesto, le piante, gli alberi e i fiori stabilizzati hanno un ruolo fondamentale.

Anche gli angoli vintage, con l’utilizzo di mobili e arredi da interno in ambienti esterni, diventano un punto di riferimento per il 43,8% delle coppie italiane. Oltre ad arricchire visivamente l’allestimento della location, questi spazi sono anche molto utili: possono infatti essere usati come base per un photocall, come cornice per il seating plan o per appoggiare le bomboniere. Gli usi da dare a questi elementi decorativi sono molteplici e attireranno l’attenzione degli invitati grazie alla loro fotogenicità dando personalità all’ambientazione.