5 consigli per pianificare un perfetto Destination Wedding

editato in: da

Una delle parti più emozionanti della pianificazione di un Destination wedding è costruire in formato mini-vacanza, uno dei fine settimana più memorabili della tua vita. E per poter evitare che un viaggio da sogno si trasformi in una difficoltà continua, ne abbiamo parlato con la redazione di Zankyou. Ecco i suoi preziosi consigli!

Un recente studio del Centro Studi Turistici di Firenze ha attestato, che il fenomeno di Destination Wedding, diventa di stagione in stagione sempre più influente non solo in termini di settore, ma anche di abitudini sociali e di turismo per la nazione ospitante. E afferma che in Italia le statistiche riportano un grande aumento del fenomeno che vede le coppie straniere – comprese di testimoni, familiari e amici – scegliere lo Stivale come meta delle loro nozze. Quindi, ecco 5 consigli per rendere la pianificazione di un destination wedding perfetta.

La logistica

Sai che vuoi portare tutti via, ma non sai dove? Inizia con un elenco di invitati e poi cerca di aggiungere tutte le tappe che desideri raccordare al vostro viaggio. Quasi tutte le città offriranno magnifiche possibilità di luoghi e intrattenimenti, ma il consiglio, nel caso della pianificazione di un destination wedding, è assicurarsi di selezionare un luogo che non funzioni solo nel nostro immaginario. Le visite in loco sono la chiave del successo per familiarizzare con gli spazi e con le eventuali attività che ti interessano.

Made in “Locale”

Che senso avrebbe ricostruire un Teatro Bolshoi in miniatura sulle terrazze di Capri? Nessuno se non trash, ma l’esempio è per suggerire di valorizzare il luogo scelto per il destination wedding, progettando tutto su base artigianale locale. Non solo tutto risulterà più coerente, ma gli ospiti saranno sicuramente deliziati da qualcosa di così lontano dal vostro quotidiano.

Partecipate

Sia che scegliate una spiaggia calda, montagne aride, o qualunque altro posto al mondo, spingi perché la comitiva sia partecipe alle attività locali in cui vi imbatterete: una serata di degustazione in un vigneto; una festa religiosa che coinvolge la piazza della città; un concerto in lingua autoctona in un parco!

Chi, dove, cosa, come

Un ospite ben informato è un ospite felice. Assicurati di comunicare la pianificazione ai tuoi ospiti nel modo più completo possibile. Oltre a tutti i dati del caso con calendari e itinerari, il consiglio è di dare anche informazioni da sapere – quali saranno le attività della giornata nello specifico, come vestirsi, etc. etc. Insomma, coordina e rendi partecipe.

Sii pensieroso

I tuoi ospiti stanno viaggiando per far parte del tuo giorno speciale, quindi prendi in considerazione modi per farli sentire speciali. Le borse di benvenuto nelle camere sono utili e sono sempre ben accolte, ma se vuoi davvero rendere tutto perfetto, occupati del trasporto e fai in modo di coinvolgere tutti in qualche attività esterna al matrimonio.

L’ultimo consiglio è che, anche se pensate di non averne alcun bisogno, prendere spunto dai professionisti, o meglio, contattarne uno per aiutarvi a gestire anche solo una piccola parte del vostro evento, è sempre una buona idea.

a cura di Simona Spinola, Responsabile Comunicazione Zankyou.it