Esame matematica terza media: come prepararsi e superarlo alla grande

In terza media tutti gli alunni devono affrontare l’esame di Stato che conclude il primo ciclo di istruzione, per poter accedere alla scuola di secondo grado oppure al sistema di formazione professionale della Regione. Fra le prove, la più temuta dagli alunni (e dai genitori) è senza dubbio quella di matematica.

Obiettivo dell’esame è quello di valutare le conoscenze acquisite dagli studenti nel corso dei tre anni di istruzione, con quesiti spesso piuttosto complicati. Si tratta quindi di un esame particolarmente impegnativo per i ragazzi. Come superarlo? Ovviamente arrivando preparati e, soprattutto, allenandosi molto.

Ma andiamo con ordine. La domanda più frequente delle ultime settimane è: quando si svolgerà l’esame di terza media? Il periodo indicato dal Ministero dell’Istruzione è quello che va dal termine delle lezioni sino al 30 giugno. Per essere ammessi è necessario aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale, non avere una sanzione disciplinare che impedisce l’accesso all’esame e aver partecipato alle prove Invalsi (sottoposte anche agli studenti della scuola primaria).

Gli alunni vengono valutati da una commissione di docenti presieduta da un Presidente. L’esame di terza media, come è noto, si articola in un colloquio e tre prove scritte (italiano, lingua straniera e matematica). Il test di matematica è piuttosto articolato e spazia su vari argomenti che vanno dall’algebra alla statistica, passando per la matematica applicata, alle scienze e la geometria solida e analitica.

L’esame di terza media è cambiato così tanto nel corso degli anni che spesso per i genitori si tratta di temi decisamente difficili da comprendere. Le mamme e i papà a volte hanno difficoltà ad aiutare i propri figli, che dovrebbero arrivare alla prova preparati e sicuri delle proprie competenze. Per darvi un aiuto (ed evitare di impazzire) abbiamo chiesto un consiglio a Redooc, la piattaforma didattica digitale, dedicata alle materie STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics – pensata per i ragazzi che vogliono imparare la matematica e ripassare in modo nuovo e divertente.

Il servizio è ottimizzato per LIM, PC, tablet e smartphone, strumenti con i quali i ragazzi, notoriamente, si trovano a proprio agio.

A questo punto dovrebbe essere tutto chiaro. Non resta che allenarsi.

Qui trovate gli esercizi per non farvi trovare impreparati alla PROVA DI ALGEBRA.

Qui trovate gli esercizi per affrontare al meglio la PROVA DI GEOMETRIA.

Qui trovate tutti gli strumenti per superare la PROVA DI STATISTICA.