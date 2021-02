Carnevale, le maschere della tradizione da stampare e colorare

editato in: da

Il Carnevale è una delle feste più amate e attese non solo dai piccoli, che possono divertirsi e giocare ancora di più con la fantasia, ma anche per i più grandi che possono tornare per qualche ora bambini e lasciarsi trascinare dall’allegria.

La piattaforma di didattica digitale Redooc.com, in occasione di questa festività, ha creato nuovi interessanti contenuti appositi e diversificati per tutte le età.

Tra le attività proposte vi è un divertente gioco. I partecipanti possono creare il proprio lavoretto di Carnevale, dopo di che il risultato finale andrà pubblicato sui social taggando Redooc e inviato all’apposita mail speak@redooc.com per ricevere il Diploma.

Sulla piattaforma le attività, come già anticipato, sono suddivise in base all’età. Per i più piccoli vi è la poesia di Gianni Rodari Carnevale in filastrocca. Per gli alunni che frequentano la scuola primaria, invece, vi sono due contenuti diversi sempre a firma di Gianni Rodari. La prima è la poesia Il vestito di Arlecchino, la seconda è Carnevale.

Per chi, invece, vuole approfondire una lingua straniera divertendosi, sul portale Redooc.com si può lavorare sulla festività del Carnevale in inglese. Si imparano i vocaboli relativi a questo appuntamento tanto atteso da grandi e piccini, ma non solo. Perché sulla piattaforma ci sono diversi giochi e attività. Ad esempio si trovano alcune maschere da scaricare e colorare secondo i propri gusti e la propria fantasia. Un’attività divertente da fare tutti insieme per passare qualche ora di allegria. Tra le varie opzioni che si trovano sulla piattaforma si possono ricordare Batman, la principessa o la farfalla: tutte da personalizzare.

Il divertimento è assicurato anche grazie ad alcuni giochi da scaricare. Vi è il memory dei personaggi di Carnevale, un passatempo che piace a grandi e piccini e perfetto per allenare la memoria e sfidarsi a conoscere tutte le maschere più belle. Si può scaricare anche il domino a tema, con avatar e lettere, un altro gioco che può coinvolgere non solo i più piccoli ma tutta la famiglia.

E se Carnevale è una delle feste in cui la fantasia la fa da padrona ecco che vi è anche la possibilità di scaricare da Redooc.com diversi avatar da ritagliare e colorare per poi utilizzarli come personaggi dei propri giochi e fargli vivere storie sempre nuove e avventure.

Tante attività e giochi per trascorrere il Carnevale divertendosi e imparando cose nuove.