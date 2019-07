Alessandra Martines mamma a 49 anni

editato in: da

Alessandra Martines è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. La bellissima ballerina e attrice dalla Francia, dove è amatissima e dove ha un grande successo, è volata a Milano per essere ospite della conduttrice.

La Martines ha parlato della sua vita privata spiegando cosa significhi per lei essere madre a 50 anni e avere un compagno molto più giovane di lei. “Io e Cyril (il compagno Descours, 32 anni, venti anni in meno di lei) ci siamo conosciuti facendo un film in Francia qualche anno fa. Ci siamo innamorati e dopo un po’ è arrivato Hugo. Io ho sempre voluto degli altri bambini, con il mio precedente marito non era stato possibile, non voleva nemmeno adottare. Ci sono uomini che sono poco seri anche a 60 anni, lui è fantastico anche se è così giovane e fra l’altro adora mia figlia Stella”. Queste le parole dell’attrice che parla di come l’amore non abbia età ed è felice che nella sua vita sia arrivato anche un altro bambino.

L’attrice ha poi rivisto alcune delle scene dei film più belli fatti in Italia ma non solo e si è molto commossa ricordando Virna Lisi: “E’ stata una grandissima donna e una grandissima attrice, vorrei dedicare a lei un pensiero” queste le parole dell’attrice che si è commossa ricordando Virna con la quale ha recitato in tantissime fiction, tra le ultime Caterina e le sue figlie.

Sarkozy ha parlato di Alessandra come di un raggio di sole italiano in Francia ma l’attrice ricorda che c’è anche Carla Bruni: “Siamo cugine di secondo grado, ci frequentiamo. Lei è una persona splendida, molto carina. Qui da voi è vista come una persona algida? La gente spesso parla per gelosia, senza conoscere”.