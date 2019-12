Verifiche e interrogazioni per DSA: consigli per studenti e genitori

editato in: da

Verifiche e interrogazioni per studenti con DSA: il successo scolastico degli studenti con DSA significa raggiungere gli stessi obiettivi dei compagni di classe ma con un percorso personalizzato, che tenga conto delle difficoltà specifiche.

Come gestire verifiche e interrogazioni per non mettere in difficoltà gli studenti con DSA?

Le misure dispensative più note sono:

concedere tempi aggiuntivi ;

svolgere prove con contenuto ridotto ;

preferire le prove orali o in formato digitale ;

programmare le interrogazioni .

In generale, le verifiche davvero inclusive (e utili per tutti) dovrebbero essere meno nozionistiche, coinvolgendo invece apprendimenti superiori come senso critico, autonomia di rielaborazione, creatività.

Inoltre, sarebbe utile semplicemente dividere la verifica in più parti, sottoponendo ai ragazzi una domanda alla volta: spezzare il foglio significa anche spezzare l’ansia… un espediente che migliora i risultati.

Ma quali sono i consigli agli studenti per prepararsi a verifiche e interrogazioni?

Due consigli basati sugli strumenti compensativi:

prepararli bene … in modo che siano davvero utili,

utilizzarli sempre … senza vergogna!

Cosa significa?

Gli strumenti compensativi non devono essere troppo ricchi, altrimenti diventano dispersivi e inutili: l’obiettivo è trovare facilmente quello di cui si ha bisogno.

Inoltre, vanno utilizzati sia a casa per prepararsi sia a scuola. Senza vergognarsi! Molti strumenti disponibili (ad esempio gli audiolibri) sono poco utilizzati.

I genitori come possono essere di aiuto nel supportare gli studenti nella preparazione?

I genitori disponibili a supportare devono essere aperti a cercare continuamente modalità su misura per rendere i figli sempre più autonomi.

Ripetere è sempre un ottimo esercizio e simulare l’interrogazione a casa fa sì che gli studenti con DSA possano sperimentare in anticipo quello che li aspetta; questo permette di affrontare la prova con meno incognite.

Anche leggere ad alta voce per snellire il lavoro di preparazione dei propri figli è un supporto molto efficace.

L’apprendimento di studenti con DSA è una sfida per tutti! Ci si deve mettere in gioco continuamente per poter definire una didattica su misura, specifica per ogni studente.