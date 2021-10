Un approccio interdisciplinare come stimolo allo studio, scoprendo i legami tra le materie e l’attualità, stimola la curiosità e la creatività e favorisce l’apprendimento per tutti.

Una delle principali mancanze che si recrimina alla scuola italiana è l’assenza nell’insegnamento di un approccio interdisciplinare. Lo studio avviene per compartimenti stagni e poco importa se scoperte scientifiche abbiano scatenato particolari eventi storici, se una crisi economica abbia avuto ripercussioni sociali e se la letteratura abbia risentito del pensiero filosofico del suo tempo.

Fisica, italiano, storia, filosofia… ciascuna disciplina, attraverso un contingentato numero di ore e un professore differente, offre da programma la propria visione del mondo. Tra i banchi di scuola viene attribuita poca rilevanza all’interazione continua che sussiste tra le materie e, una volta a casa, per gli studenti unire i puntini non è sempre immediato. Per questo spesso ci si trova spaesati di fronte alla richiesta di preparare una tesina interdisciplinare per l’esame di Terza Media o di Maturità.

Proprio in questo senso, la piattaforma di didattica digitale redooc.com vuole essere una risorsa per superare questi limiti e offrire una visione unitaria del sapere.

I percorsi interdisciplinari, una nuova sezione sulla piattaforma

La piattaforma digitale redooc.com, infatti, ha di recente inaugurato una nuova sezione interamente dedicata a percorsi interdisciplinari. Di volta in volta, attraverso la trattazione di una determinata tematica, sono chiamate a offrire il proprio contributo molteplici discipline. Il tutto anche in previsione dell’esame di maturità, offrendo spunti originali per lanciarsi in approfondimenti anticonvenzionali. Dalla letteratura all’arte, dalla scienza alla storia, dalla filosofia ai consigli di lettura, visione e ascolto.

Il punto di arrivo di questo viaggio? L’attualità. Se si è sempre sostenuto con grande retorica che lo studio scolastico fosse un passaggio obbligato per capire il presente, redooc.com compie un passo in più, cercando di spiegarlo.

Ecco dunque che ripassare per l’interrogazione attraverso excursus d’attualità risulta più stimolante e di gran lunga più utile, recando giovamento sia alla carriera scolastica, sia alla formazione del singolo in quanto cittadino consapevole.

Per redooc.com, tuttavia, l’interdisciplinarietà non è una novità. Sulla piattaforma era già presente una sezione ricca di materiale per preparare la tesina di maturità, partendo proprio dalle materie STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Mathematics), considerate sempre le più difficili da inserire in un percorso di più ampio respiro.

Un approccio alla portata di tutti

Questi percorsi interdisciplinari rappresentano un approccio non convenzionale, creativo, allo studio: il tutto è condito da consigli di visione, lettura e ascolto. Chi dice infatti che la visione di una serie tv su Netflix non possa aiutarci nello studio di una data epoca storica? Che l’ascolto di una canzone non possa trasmetterci i subbugli di una rivoluzione o il sentimento di un popolo?

Ciascun post è inoltre accompagnato dalla relativa audio lettura in forma di video o con l’ausilio del Text to Speech. Questo aiuta anche gli studenti e le studentesse con difficoltà di lettura, oltre alla possibilità di scegliere il tipo di carattere con cui leggere le lezioni e i relativi testi. La piattaforma redooc.com offre infatti la possibilità di personalizzare il font per aumentare l’accessibilità anche per gli alunni e le alunne con DSA.

Collegare Breaking Bad alla commedia shakespeariana, Adriano Celentano al fenomeno dell’inurbamento e Guido Gozzano all’insicurezza da social media è possibile e in questo modo imparare risulta naturale e divertente.