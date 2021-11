I magici tre anni del tuo bambino: l’emozione della sorpresa

I magnifici tre: una grande festa per tutti i bambini nati nel 2018 e che quindi hanno tre anni. Ma che cosa c’è di speciale a questa età? E soprattutto chi e come verranno festeggiati i piccoli di tre anni?

I magnifici tre anni

A loro è dedicata la più dolce delle iniziative e a promuoverla è Kinder Sorpresa, perché il tre è un numero magico, come gli elementi che compongono da sempre Kinder Sorpresa: l’emozione della sorpresa per un momento speciale insieme, il buon cioccolato Kinder e un gioco che contiene in sé mille avventure.

I bambini a tre anni imparano moltissime cose e sviluppano capacità cognitive, linguistiche, emotive e motorie che vanno dal manifestare affetto e preoccupazione ad articolare due o tre frasi, ma anche a usare il triciclo e a fare piccole costruzioni.

Il concorso di Kinder Sorpresa: i premi

Così Ferrero ha pensato a un concorso dove in palio ci sono fantastici premi. Partecipare è facile e c’è tempo fino al 7 dicembre: basta accedere al sito terzoannokindersorpesa e i primi 700 partecipanti vinceranno uno dei 700 regali in palio ogni giorno: una box speciale, contenente un racconto personalizzabile con foto e curiosità dei primi tre anni insieme e l’iconico ovetto Kinder Sorpresa.

Il concorso è un omaggio ai primi tre anni del bambino. Una volta inserito il Codice Fiscale del bambino e verificata la disponibilità del regalo, si avranno fino a 15 giorni di tempo per personalizzare il proprio biglietto speciale con le tante foto e curiosità dei primi 3 anni insieme. Terminata la personalizzazione sarà possibile indicare un indirizzo a cui verrà spedito l’omaggio firmato Kinder Sorpresa.

Una piccola scatola che rivela una nuova esperienza: i momenti più importanti di questi primi 3 anni si srotolano e, tra tante curiosità e ricordi di attimi felici trascorsi insieme, portano alla scoperta dell’ovetto Kinder Sorpresa nascosto all’interno.

Il regalo digitale per i bimbi più grandi

E per i bambini più grandi? C’è la carta della curiosità personalizzabile. Kinder Sorpresa ha quindi pensato per loro a un regalo digitale che i genitori possono scaricare. Sono disponibili tre diversi temi (giochi, musica e passioni) per giocare e scoprire quanto è dolce essere curiosi.