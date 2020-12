TIM Junior: l’offerta telefonica pensata per i ragazzi

editato in: da

Natale si avvicina e tuo figlio o nipote ha già scritto la letterina? Tra le richieste spicca quella di avere un telefono e una SIM per poter giocare online, guardare video, chiacchierare con gli amici o scambiare foto e battute divertenti con genitori, zii e altri parenti.

Sarebbe bello esaudire il suo desiderio, ma la preoccupazione principale è quella di non trovare una soluzione affidabile e conveniente, tagliata su misura per le esigenze di un ragazzo. TIM per agevolare tutti gli adulti che desiderano regalare il primo smartphone ad un ragazzo senza preoccuparsi del prezzo o dei pericoli, ha creato un’offerta ad hoc. Si chiama TIM Junior e apre le porte ad una nuova era, quella che permette ai più piccoli di avvinarsi alle nuove tecnologie in modo responsabile, e consente ai genitori di vigilare in modo discreto.

TIM Junior è l’offerta tagliata su misura per i ragazzi under 16. Si tratta di una soluzione ideale da fare trovare sotto l’albero.

Tra i punti di forza spicca innanzitutto il prezzo: 69Euro per 12 mesi. Ciò permette di acquistare l’offerta in un’unica soluzione senza preoccuparsi di rinnovare mensilmente l’abbonamento.

Allo scadere dei 12 mesi l’offerta si rinnova automaticamente ad un prezzo di 7,99 Euro al mese o a soli 4,99 Euro al mese se si ha TIM anche a casa grazie a TIM UNICA.

TIM Junior è un’offerta sicura e intelligente. Una delle principali preoccupazioni che frena i genitori dal regalare un telefono ai propri ragazzi sono i pericoli della rete. TIM ha pensato anche a questo: l’offerta infatti comprende TIM Safe Web Plus, uno strumento che permette al genitore di impostare i siti visitabili, dare la propria autorizzazione per installare le applicazioni, decidere il numero di ore in cui il ragazzo può usare il telefono e così via.

Nello specifico, l’offerta comprende i seguenti contenuti e servizi:

10 Giga

l’uso di Giga illimitati per le chat

200 minuti e 200 SMS e chiamate illimitate verso 2 numeri TIM

Internet Sicuro e Parental Control

Tanti giochi con TIM I love games.

Questi servizi permettono agli adulti di lasciare il giusto spazio al minore senza perderne il controllo. Ciò la rende ideale anche per bambini dagli 8 anni in su.

Vuoi fare il regalo perfetto? Aggiungi lo smartphone

Oltre all’offerta telefonica, TIM fino al 31 dicembre 2020 permette di acquistare con l’offerta TIM Junior anche lo smartphone Huawei P40 Lite E pagandolo solo 119,90 Euro invece di 199,90 euro.

Un regalo che permetterà ai ragazzi di avvicinarsi in modo sicuro e consapevole alle nuove tecnologie. Allo stesso tempo i genitori potranno essere tranquilli perché avranno sempre sotto controllo tutte le attività online del proprio piccolo.

In collaborazione con TIM