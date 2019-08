Superiori, esercizi e test per superare il debito di matematica

editato in: da

Solo poche settimane separano gli studenti dal rientro a scuola e dal temutissimo esame di riparazione di matematica. Farsi prendere dalla paura in questi ultimi giorni che restano per ripassare è normale, ma perché rovinarsi le vacanze che stanno giungendo agli sgoccioli?

Sono tanti i ragazzi che, alle superiori, hanno difficoltà con le materie scientifiche, prima fra tutte la matematica che rappresenta uno degli scogli più ardui da superare. Per questo motivo in molti si trovano a dover ripassare durante l’estate per recuperare l’odiatissimo debito a settembre. I metodi di studio per arrivare preparati all’esame di riparazione di matematica sono i più disparati, e non ce n’è uno migliore in assoluto. Alcuni ragazzi preferiscono studiare con calma, diluendo il programma durante i mesi estivi. Altri invece si ritrovano le ultime settimane a dover correre per mettersi in pari.

C’è però un sistema efficace che permette a tutti gli studenti di esercitarsi in matematica facendo poca fatica e in maniera divertente. Redooc è una piattaforma didattica digitale che offre migliaia di contenuti adatti ad ogni esigenza. Videolezioni, slide, esercizi e tanto altro sono a completa disposizione degli allievi che vogliono approfondire le materie più ostiche, ma anche di coloro che hanno bisogno di una mano per superare gli esami di riparazione. L’interattività è il punto forte: i ragazzi potranno apprendere tutto ciò di cui necessitano per ripartire alla grande con il nuovo anno scolastico, seguendo un percorso di studio alternativo ma molto efficace.

Gli esercizi e le verifiche di comprensione sono suddivisi in base al livello di difficoltà e permettono agli studenti di capire immediatamente quali sono gli argomenti in cui dovranno concentrarsi di più. E tutto questo senza dover passare ore sulla scrivania, chini sui libri. La piattaforma può essere infatti consultabile da PC, tablet e smartphone: si può studiare una formula matematica o svolgere un’equazione anche sotto l’ombrellone, tra un tuffo e un gelato con gli amici.

Redooc si rivela uno strumento interattivo molto utile per i giovani studenti alle prese con esami da affrontare e centinaia di pagine da ripassare. Bastano pochi click per avere sempre a portata di mano un fedele alleato per gli studi. Sono disponibili anche molte lezioni gratuite, per non farsi trovare impreparati al rientro tra i banchi.