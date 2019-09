Sindrome da Biberon: anche i denti da latte possono cariarsi

editato in: da

L’assunzione frequente durante il giorno di carboidrati fermentabili (comunemente chiamati zuccheri) rappresenta il fattore di causa maggiore nello sviluppo della carie dentale.

Durante la notte vale lo stesso discorso e la Sindrome da Biberon è proprio caratteristica di quei bambini che per addormentarsi, per calmare un pianto notturno o a causa di disturbi del sonno, assumono bevande zuccherate come: latte (anche senza zucchero o miele e anche il latte materno quando l’allattamento si prolunga per diversi anni), succo di frutta, camomilla mielata o liofilizzata (le polveri pronte contengono zuccheri aggiunti) e il succhiotto intriso nel miele.

I denti da latte possono iniziare a cariarsi fin da quando erompono e quindi dai 6 mesi ai 3 anni e in questa fase non c’è cosa più sbagliata del sottovalutare l’insorgenza della carie.

E’ stato per lungo tempo ritenuto, e spesso purtroppo lo si sostiene ancora, che non fosse importante curare i denti da latte per via della loro sostituzione con i definitivi.

In realtà la salute dei denti decidui è di fondamentale importanza perché la carie sviluppata in età infantile può portare febbre, dolore, fatica nel mangiare e può compromettere lo sviluppo della fonazione. La loro perdita prematura rappresenta anche un potenziale disequilibrio dello sviluppo delle basi ossee della mascella e della mandibola.

Ecco 5 consigli utili per prevenire la Sindrome da Biberon:

– cercare di mettere a letto il bambino senza il biberon

– non addolcire mai il succhiotto, nemmeno durante il giorno

– lavare i denti da latte fin dal primo momento che compaiono, con l’ausilio di garzine e spazzolini dedicati

– valutare integrazione di fluoro su prescrizione del pediatra o del dentista pediatrico

– leggere le etichette delle bevande per l’infanzia e prediligere quelle senza zuccheri aggiunti

– consultare il dentista pediatrico in caso di sospetta Sindrome da Biberon

Tatiana G. Rizzati

IGIENISTA DENTALE E BLOGGER